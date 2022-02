Darán estímulo fiscal para regularizar autos chocolate

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- El gobierno de Baja California ha dado a conocer un nuevo decreto para impulsar la regularización de los autos chocolate. Se trata de un estímulo fiscal para quienes decidan expedir las placas o registrar los vehículos de procedencia extranjera.

El decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 16 de febrero del 2022. En él, el Poder Ejecutivo Estatal, dio a conocer que se otorgarán estímulos fiscales para los autos chocolate.

Cuál es el estímulo fiscal para los autos chocolate

El gobierno otorgará un estímulo fiscal de mil pesos en el servicio de expedición de placas de servicio particular a las personas que hayan hecho el pago de inscripción del auto chocolate en el Censo de Identificación Vehicular del Estado.

Este trámite se tiene que hacer en el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California (INVEC), dentro de los primeros 5 días hábiles después de la importación para dar de alta el auto chocolate.

Y eso no es todo. Además, habrá un estímulo adicional de 500 pesos en el servicio de expedición de placas de servicio particular a las personas que hagan el trámite de importación definitiva de los autos chocolate.

El pago se deberá realizar dentro de las primeras 24 horas después de la solicitud de importación definitiva para su regularización.

Para ambos casos, el estímulo fiscal será otorgado por una sola vez al contribuyente dueño del auto chocolate y por solo una unidad.

Este último punto tendrá que estar apegado al decreto de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que se emitió y entró en vigor desde el pasado mes de enero.

Hasta cuándo se podrán regularizar los autos chocolate

El decreto por el que se otorgarán estos estímulos fiscales tendrá efecto desde su publicación en el Periódico Oficial del Estado, hasta el 20 de julio del 2022.

Los estímulos se darán, hasta ahora, únicamente en el estado de Baja California. Los demás estados participantes en el decreto de regularización de autos chocolate no han dado a conocer ningún beneficio similar.

Vale la pena recordar que los estados en donde los vehículos de procedencia extranjera no registrados, es decir autos chocolate, se podrán regularizar son los siguientes:

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

Por qué se regularizan los autos chocolate

De acuerdo con el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el 85% de los vehículos detenidos o retenidos en algún acto ilícito son autos chocolate que se utilizan para no ser identificados por no estar dentro del registro oficial.

Esta situación se replica en más estados del país, especialmente en los fronterizos del norte. Por eso el gobierno ha decidido facilitar la regularización de los autos chocolate.

En el mismo periódico, se establece que es de interés del Ejecutivo Estatal proveer a los tenedores de autos chocolate de un estímulo fiscal equivalente al monto por la regularización e inscripción al Censo Vehicular como medida para resolver problemas de seguridad.