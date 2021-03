Datos, clave para regular redes, dicen especialistas

La regulación sobre la dominancia de las plataformas digitales y redes sociales no debe basarse en su tamaño de mercado, sino en la acumulación de datos que tienen, comentó Philippe Boulanger, presidente de la Asociación de Internet MX.

"Si vamos a hablar de concentración, no creo que sea de redes sociales. Sobre todo será de acumulación de datos, creo que es lo que está en juego", subrayó.

El nuevo mercado se llama economía digital, agregó, y su producto es la información de los clientes.

En tanto, Armando Reyna, catedrático de CETYS, coincidió en que se deben realizar estudios serios, pues la empresa que tenga los datos contará con una posición estratégica.

En febrero pasado, el diputado de Morena, Javier Hidalgo, propuso que las plataformas digitales sean reguladas por su tamaño de mercado como las telecomunicaciones y la radiodifusión, para que se consideren como preponderantes y se regulen de manera asimétrica.

"Se considerará como agente económico preponderante en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios digital, de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor a 50%, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el instituto", detalla la propuesta de Ley Federal de Protección al Usuario Digital.

Reglas claras

Sobre la propuesta del senador Ricardo Monreal para regular redes sociales, Reyna comentó que busca regular muchos aspectos, pero lo hace desde una perspectiva equivocada y no deben quedar huecos para una interpretación posterior o, incluso, una posible manipulación.

Al respecto, Boulanger destacó que lo importante de las redes sociales radica en que haya claridad sobre cómo funcionan estas plataformas.

"Por eso hablamos de economía de la data. ¿Cómo funcionan esas empresas, dónde ganan dinero, por qué sus productos son gratis?", cuestionó el presidente de la AIMX.

Lo que los usuarios perciben como gratuito se debe a que las personas son el producto y no es malo, destacó Boulanger. Lo que quizá no es lo mejor son las letras pequeñas que nadie lee y que tienen las condiciones de uso.

Por otra parte, dijo que si se abordará el tema de las redes sociales, no puede ceñirse sólo a un diálogo entre el gobierno y las plataformas.

"Hablamos de toda una industria, de millones de mexicanos que están usando las plataformas digitales para sus negocios", dijo.

Por su parte, Alejandro Herrera, head de América Latina en Hootsuite, comentó que en México más de 100 millones de personas con acceso a redes sociales y en la pandemia se sumaron 11 millones de nuevos usuarios.

Además, 59% de los mexicanos se pregunta si la información que ve es real o falsa, mientras a 43% les preocupan sus datos.