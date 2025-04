De hasta 44 mil pesos, la multa por omitir declaración anual

El pasado el pasado 1 de abril inició el periodo para que personas físicas presenten la declaración anual correspondiente al año 2024, obligación con la que deben cumplir los contribuyentes antes del 30 de abril.

Las personas físicas y morales deben hacerla en tiempo y forma dentro del periodo anunciado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el objetivo de informar sobre los ingresos y pagos de impuestos hechos durante todo el año a las autoridades correspondientes.

En el caso de las personas morales, es decir las empresas, su turno para presentar la declaración anual fue en marzo pasado.

Al ser un ejercicio obligatorio, en caso de no realizarlo, el órgano la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicará una sanción que puede ser desde una multa hasta algunas consecuencias fiscales que afectarán directamente al contribuyente.

Multas y sanciones

De acuerdo con los artículos 81 y 82 del Código Fiscal de la Federación, las personas que no realicen su declaración anual dentro del plazo otorgado por el SAT, serán penalizadas con una multa que va entre los 1 mil 810 y los 44 mil 790 pesos mexicanos. La cifra varía dependiendo del plazo de vencimiento.

Mientras que los contribuyentes que no realicen el aviso de compensaciones, en caso de ser requerido, tendrán una sanción que oscila desde los 17 mil 190 hasta los 34 mil 350 pesos mexicanos.

Entre las multas no económicas que el órgano fiscal puede aplicar a las personas que no cumplan con su declaración anual, se encuentran: la suspensión temporal de la e-firma y la limitación en la emisión de facturas, restringiendo las actividades financieras de los contribuyentes.