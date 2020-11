Deben incluir otras figuras que evaden impuestos en ley que elimina outsourcing: Manpower

Habrá que incluir otras figuras que evaden y eluden impuestos, como son las cooperativas, algunas formas de empresas que se dan de alta como sindicatos, asimilados a salario y que no están vigiladas dentro de la iniciativa mandada por el ejecutivo para eliminar la subcontratación, expuso Mónica Flores, presidente de ManpowerGroup Latinoamérica.

"Estamos de acuerdo y ha sido nuestro discurso por muchos años en acabar con la elusión, evasión, la simulación y el atentado contra los derechos del trabajador; sin embargo, no creemos que la iniciativa como está planteada termine con estas prácticas" advirtió la directiva, durante su participación en el Parlamento Abierto en materia de subcontratación realizado en la Cámara de Diputados este lunes 23 de noviembre.

En su opinión, es fundamental hacer la distinción entre la subcontratación buena y la subcontratación simulada. En ningún caso afirma que se demerite mucho más el salario de los trabajadores, sino que se paguen salarios de mercado, salarios competitivos y ayudar al talento mexicano.

Informó que las empresas que conforman la Asociación Mexicana de Capital Humano de enero a agosto aportan ya 2 mil millones de pesos al IMSS y más de 900 mil millones de pesos al Infonavit.

"Somos una empresa que queremos la competitividad en México, que pensamos que la vigilancia de la ley es fundamental, aún en ley vigente, para acabar con estas malas prácticas que arruinan para no tener trabajo digno y significativo", explicó la directiva de una de las firmas de subcontratación más importante a nivel nacional e internacional.

Estima que lo que se contempla en términos de seguridad social, imposibilita el manejo práctico de los registros patronales al limitar el uso a un solo registro patronal de la empresa y eso hace que pierda el país flexibilidad para fomentar el empleo formal.

En su opinión, contemplar el tema de temporalidad sería importante para dar flexibilidad a la contratación que hacen las empresas legales de subcontratación.

"Todos queremos el bienestar del talento mexicano, queremos que México sea un país competitivo y en crecimiento económico, todos los países van hacia fomentar la flexibilidad y creo que un trabajo ordenado oyendo todas las voces podríamos tener una ley competitiva y acorde al siglo XXI", concluyó Mónica Flores.