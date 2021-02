Debilidad del transporte de pasajeros afecta producción de camiones

Una menor demanda de autobuses y camiones para el transporte de pasajeros afectó la producción de vehículos pesados en enero.

De acuerdo con cifras del Inegi, en enero se fabricaron 12 mil 579 vehículos pesados en el país, un 8.6% menos que en enero de 2020.

DINA, Hino, MAN, Volkswagen Camiones y Autobuses y Volvo fueron las compañías que más resintieron esta menor demanda por vehículos para transporte de pasajeros.

DINA no fabricó ningún vehículo en enero, cuando en enero de 2020 ensambló 11 unidades.

Hino tampoco fabricó ningún vehículo pesado contra las 90 unidades ensambladas en enero de 2020.

De igual forma, MAN no ensambló vehículos en enero contra las 7 unidades que fabricó en enero del año pasado.

Volvo reportó una caída de 89% en la fabricación de autobuses, con solo 8 unidades contra las 73 que ensambló en enero de 2020.

Mientras que Volkswagen Camiones y Autobuses disminuyó 70% la fabricación de vehículos.

Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), dijo que el distanciamiento social, principalmente en el transporte público, está afectando a la industria del turismo y transporte de pasajeros.

"Hay que considerar que 41% de los trabajadores se mueven en autobús y 27% de los estudiantes, en condiciones normales. Ahora por la pandemia, este es el reflejo en la renovación de la flota", explicó.

La venta de vehículos pesados disminuyó 11% en enero, con la comercialización de 2 mil 114 unidades.

Sin embargo, la venta de autobuses foráneos para pasajeros disminuyó 94%, con la venta de únicamente 3 unidades.

"Esto es un reflejo del turismo en el país, del turismo carretero. Estos autobuses foráneos registrados en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte transportan pasajeros entre entidades y la pandemia y el distanciamiento social han tenido una repercusión muy importante", agregó Elizalde.

Por el contrario, las ventas al mayoreo de vehículos pesados, es decir, aquellas ventas que se hacen a los distribuidores, se incrementaron 32% en enero, debido a que se prevé que haya una mayor demanda de vehículos de carga por la reactivación económica en Estados Unidos.

En cuanto a exportación, se enviaron 11 mil vehículos pesados al extranjero, un 5.7% menos respecto a enero del año anterior.

Las exportaciones de Kenworth disminuyeron un 26% en enero; las de International un 10%; las de Freightliner un 1.3%; mientras que Volvo dejó de exportar vehículos pesados en enero.

--Semiconductores

Anpact indicó que hasta el momento, los fabricantes de vehículos pesados no han tenido ninguna afectación por la escasez de semiconductores a nivel mundial.

Elizalde acotó que la producción de vehículos pesados es mucho menor a la de automóviles, con 200 mil unidades al año en comparación con las 4 millones de unidades que se fabrican de autos y camionetas en el país.

Por lo tanto, considera que es poco probable que los fabricantes de vehículos pesados se vean afectados por la escasez de semiconductores.