Decisiones de gobierno crean incertidumbre y parecen no tener rumbo: Citibanamex

El presidente del consejo de Administración de Grupo Financiero Citibanamex, Valentín Diez Morodo, dijo que las decisiones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador están creando una enorme incertidumbre en el país en miedo del impacto de la pandemia de Covid-19.

"Hoy nos vemos aquejados por una pandemia que ha trastornado la vida de todos los habitantes de la comunidad internacional, pero México se presenta como un caso muy especial, pues las circunstancias han coincidido con un cambio de régimen de gobierno cuyas decisiones están creando una enorme incertidumbre en el desarrollo de la economía nacional", dijo el empresario.

En la inauguración de la 29 edición plenaria de consejos consultivos de la firma financiera, Diez Morodo criticó que la actual administración parece no tener rumbo en su estrategia de desarrollo y que hay carencia de ideas para implementar las reformas que se aprobaron después de décadas en el país.

"Durante más de 20 años estuvimos pugnando por la aprobación de las reformas de segunda generación a fin de hacer más competitivo el marco sistémico de la economía mexicana, sin embargo, una vez aprobadas, nos enfrentamos a la carencia de ideas para implementarlas adecuadamente. Pero mucho más grave, a un cambio en la estrategia de desarrollo que parece no tener un rumbo definido y este sería el centro del problema en la actualidad", puntualizó.

En ese sentido, resaltó que en 20 años, el país ha tenido un sistema dañino para su economía y no ha generado riqueza.

"El reducido nivel de crecimiento de la economía mexicana en los 20 años más recientes nos obliga a pensar que el crecimiento no se circunscribe a la adopción de un modelo, de un sistema que ha sido verdaderamente dañino para México, ya que el desarrollo y el crecimiento de un país es resultado de una acción práctica que genere riqueza", dijo.

El empresario resaltó que se deben aportar ideas que se traduzcan en acciones con resultados y se reflejen en una reactivación de la economía y que generen riqueza para una sociedad que ha sufrido enormes retrocesos económicos en los 20 años más recientes.

--Recuperación económica necesita ambiente de estabilidad

Por su parte, la directora general de Citigroup, Jane Fraser, comentó que para entrar en un proceso de recuperación de la economía mexicana, es necesario crear un ambiente de mayor estabilidad.

"Para capitalizar estas oportunidades y enfrentar exitosamente los desafíos, México debe consolidar un ambiente de negocios que generen una mayor estabilidad, confianza y colaboración, que le permitan aprovechar mejor estas circunstancias", dijo.

Fraser destacó que la recuperación de Estados Unidos y la política comercial y migratoria del gobierno generará nuevas oportunidades de negocios y de inversión, aunque no estarán exentos a retos.

"Los mercados han respondido positivamente a los apoyos fiscales de los gobiernos y la liquidez que ofrecieron los bancos centrales, y el desarrollo de diversas vacunas es un elemento esperanzador, aunque sabemos que hay retos logísticos y tomará tiempo", explicó.