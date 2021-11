Decoración y juguetes para Navidad costarán hasta 90% más a los mexicanos

A casi dos años del inicio de la pandemia en México, se observa el impacto que ha tenido en las empresas nacionales e internacionales para hacer llegar sus productos a los mercados de destino, viéndose forzadas a aumentar el precio de sus productos al consumidor final, revela un análisis realizado por Hellosafe, una plataforma de comparación de aseguradoras en diferentes regiones del mundo.

Esta Navidad podemos ver aumentos exorbitantes en productos importados de decoración o juguetería, llegando en ocasiones a superar el doble de lo que costaban en estas mismas fechas hace solo un año.

¿Por qué los productos que provienen del extranjero no paran de subir? Esto se debe al aumento de los precios de transporte marítimo y al desabastecimiento derivado de la saturación del mercado internacional.

Según los precios observados de los mismos productos importados desde Asia a México, ofrecidos por los mismos distribuidores, han subido de manera considerable. En los juguetes, por ejemplo, los precios pueden haber subido del 20% al 45%, estima el reporte de Safe.

En el caso de la decoración navideña es incluso peor, ya que puede que sea el peor año en invertir en un árbol de Navidad artificial. El mismo modelo, con las mismas características te costará un 200% más este año a comparación del anterior; otro ejemplo son las coronas de navidad que han aumentado su precio hasta 140%.

En 2021, los especialistas de Safe estiman que es posible que el presupuesto navideño promedio de los mexicanos disminuya por segundo año consecutivo. En los últimos años previos al Covid se había visto un aumento del presupuesto de las familias mexicanas en cuanto a gastos de Navidad. Entre 2015 y 2017 aumentó de manera considerable.

México se ha considerado el país que más gasta en Navidad respecto a los ingresos mensuales en varias ocasiones.

Sin embargo, debido a la crisis del Covid, los presupuestos navideños de los mexicanos cayeron en 2020, de 5 mil 45 pesos a 4 mil 500 pesos, una disminución de 10.8%.

Este año, debido a la crisis originada por el Covid-19, los ingresos de las familias mexicanas se han visto fuertemente afectados, y para poder realizar la misma cantidad de regalos y comprar la misma decoración el porcentaje de ingresos mensuales destinados a los gastos de navidad debería subir notablemente, sin embargo, las cifras de desempleo y la crisis actual hará que se escatime en gastos.

Simplemente, en los últimos datos del Inegi hay 41.2 millones de mexicanos no cuentan con un empleo formal de jornada laboral completa ni un salario estable.

El precio del transporte marítimo de mercancías marítimas no para de subir. El precio de un contenedor de mercancías procedentes de Asia (dónde se fabrica la mayoría de los productos del mundo) a México ha crecido, de noviembre de 2020 y de noviembre 2021 un 160% en comparación con las navidades pasadas. Esto se ve claramente reflejado en los precios finales pues las empresas no podrían hacerse cargo de estos costos sin aumentar el precio final al consumidor, advierte el análisis de Safe.

De igual manera el precio de los productos no ha aumentado en el mismo porcentaje que el precio de los contenedores lo que significa que el margen de beneficio de estas empresas productoras será menor, y esto se verá reflejado en la economía con bajas en la producción, exceso de inventario, recortes de personal, cierre de plantas de producción o comercios, disminución de reclutamiento y periodos largos para la recuperación del impacto que ha tenido la pandemia en el desempleo juvenil, concluye el reporte.