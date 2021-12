"Decretazo" ahorrará 6 meses a construcción de Tren Maya: Fonatur

Al reconocer que "nos sigue pegando el Covid", Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), aseguró que el decreto presidencial que clasifica como de seguridad nacional los proyectos prioritarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ahorrará seis meses a la construcción del Tren Maya.

En entrevista con medios de información en el Aeropuerto de Villahermosa, el funcionario federal aseguró que pese al acuerdo presidencial, la dependencia que encabezará seguirá realizando los trámites que se necesiten.

"¿Este acuerdo si está ayudando?", se le preguntó.

"Sí como no, en trámites, fundamentalmente en trámites. Que quede claro, seguiremos haciendo los trámites se tienen que hacer lo único que ganamos es tiempo, o sea tenemos un periodo de tiempo para entregarlos, pero ya podemos empezar la obra entonces, aumenta nuestra responsabilidad.

"Tenemos que ser congruentes y también tenemos que ser transparentes", contestó.

Manifestó que la transparencia se tiene que garantizar al 100% y "la entrega de cuentas también, los mismos trámites ambientales se tienen que hacer, lo único que estamos haciendo es ganar tiempo de gestión".

Jiménez Pons reconoció que en la construcción del Tren Maya "sigue pegando lo del Covid", e informó que se lleva un avance del 32%, pero manifestó que "a fuerzas" la obra estará lista para ser inaugurada en diciembre de 2023.

"Nos sigue pegando lo del Covid, nos sigue pegando de una forma muy especial, por ejemplo hay retraso de entrega de maquinaria que viene de Europa para fábricas de durmientes; entonces esto retrasa pero es derivado de la situación mundial, pero se está solventando.

"El Tren Maya tiene que estar a fuerzas en diciembre del 2023", aseveró.

Detalló que hay 25 amparos vigentes, pero indicó que "ya empezaron a ceder" algunos.

"Tengo entendido que de los 25 (amparos) ya hay menos tres, y algunos que ya no aplican por ejemplo ya no pasamos por el centro de Campeche ya no pasamos; hay dos que eran del Covid, tampoco aplican.

"¿Les preocupa?", se le preguntó.

"Se está resolviendo yo creo que se está respetando lo que dispongan las leyes pero ahí vamos avanzando bien", agregó.