Decreto sobre estímulo fiscal para gasolinas está por salir: Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, dijo que el decreto referente al estímulo fiscal a las gasolinas sí se publicará este día. "El decreto se firmó ayer, está por salir", aseguró en conferencia de prensa en el marco de la Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex.

Indicó que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que ya está "resuelto". El día de hoy viernes no apareció publicado en la edición matutina del DOF, como cada semana, el decreto correspondiente al estímulo fiscal que otorga el gobierno federal a la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a los combustibles.

El funcionario admitió que por el momento en la SHCP "estamos muy ocupados con lo del IEPS". Sobre el costo que tendrá para este año el subsidio que se está dando el gobierno federal para que los consumidores no resientan el alza de los precios del petróleo reflejados en las gasolinas, dijo que aún no lo saben, pero se podrá compensar. "Hay un colchón por ingreso petrolero extra, que es ingreso propio de Pemex, y parte de ese ingreso va al Fondo Mexicano del Petróleo", explicó. Además en toda la escala de los fondos de estabilización. "Va a costar pero tenemos casi como en espejo: la correlación entre el precio de gasolina y el petróleo crudo es de 99; entonces estamos naturalmente cubiertos", expuso.

Dijo que el decreto tendrá una vigencia en la medida en que los precios se mantengan presionados al alza. También en función de que el sector público pueda hacer los ajustes contables entre un ingreso que está de "más" y un ingreso que está de "menos". En su opinión, los gasolineros no necesitan el estímulo fiscal porque ellos tienen el mecanismo propio de descargar el costo. Ramírez de la O no dio detalles del contenido del decreto.