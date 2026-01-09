Déficit y deuda presionan las finanzas públicas
CIUDAD DE MÉXICO.- La calificadora Standard and Poor ´s advirtió que un alto déficit y deuda, así como mayores apoyos a Pemex y la CFE, podrían provocar una reducción en la nota crediticia de México, actualmente ubicada en "BBB", con perspectiva estable.
"Si no se logra reducir y contener oportunamente los déficits fiscales, la carga de la deuda pública general y la carga de intereses podrían ser mayores que las esperadas. Finanzas públicas más débiles, combinadas con el riesgo de un mayor apoyo extraordinario a las empresas estatales Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE), podrían derivar en una baja de la calificación", dijo la agencia.
"En el documento "¿Qué podría afectar la calificación soberana de México en 2026?", dirijo a inversionistas, la agencia dijo que prevé que la economía de México se expanda poco más de 1% en 2026 después de un crecimiento menor que 1% en 2025, una tasa de crecimiento comparativamente baja que refleja debilidad estructural.
"Las consecuencias de un desempeño económico deficiente y prolongado podrían extenderse a unas finanzas públicas más débiles y afectar nuestras calificaciones soberanas", alertó.
