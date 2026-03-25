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Dejará Semana Santa derrama de 300 mmdp

Por El Universal

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Dejará Semana Santa derrama de 300 mmdp

CIUDAD DE MÉXICO.- En este 2026, las vacaciones por Semana Santa representarán para el sector del comercio, servicios y turismo ventas por 300 mil millones de pesos en todo el país.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) estimó que tanto el turismo religioso como las vacaciones en diversos destinos turísticos generarán una derrama económica en diversos sectores.

Alrededor de 40 millones de personas participarán en peregrinaciones hacia los principales santuarios nacionales.

Por lo que, el turismo religioso superará, en este año, los 25 mil millones de pesos, lo que considera la movilización de creyentes a la Basílica de Guadalupe, 84 catedrales y 196 iglesias, conventos y exconventos históricos, entre otros santuarios emblemáticos del país donde se realizan representaciones religiosas.

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Tan solo en la Ciudad de México, durante la primera mitad de diciembre, las visitas a la Basílica de Guadalupe generan aproximadamente 2 mil millones de pesos, añadió que dicho destino "recibe alrededor de 20 millones de visitantes al año, lo que la convierte en el recinto religioso más visitado del mundo".

También el PIB turístico tiene un impulso en estas fechas.

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