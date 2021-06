Denuncia Poder del Consumidor "doble frente" en empaques para esconder nuevo etiquetado

La Asociación de El Poder del Consumidor envió cartas al gobierno federal para que frene a las empresas productoras de alimentos y bebidas pre envasadas no alcohólicas porque hay empaques que no cumplen con el nuevo etiquetado al incluir un "doble frente", uno de ellos sin sellos.

La NOM-051 –SCFI/SSA1-2010, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados- Información comercial y sanitaria pide a los fabricantes poner etiquetas u octágonos de alerta sobre "exceso calorías", "exceso azúcares", "exceso grasas saturadas", "exceso grasas trans y "exceso sodio".

Sin embargo, la coordinadora de la Campaña Salud Alimentaria en El Poder del Consumidor, Alejandra Contreras Manzano, afirmó que, en un estudio que hicieron entre marzo y mayo se detectó un "doble frente" en lechitas y jugos en los que de un lado se ponen las etiquetas y en el otro no, y se exhiben por el lado donde no tienen sellos.

A pesar de ello dijo que muchas empresas reformularon el producto para que cumpliera con la Norma y en general se puede decir que la gran mayoría cumple con la nueva Norma Oficial Mexicana de etiquetado.

"La industria alimentaria ha recurrido a la reformulación para evitar tener sellos, pero también algunos han recurrido al doble frente de los empaques evitando mostrar los sellos de advertencia", dijo Contreras Manzano.

Detectan productos con doble frente

El "doble frente", sin sello en un lado, en el caso de las lechitas apareció en cinco de los 25 casos que analizó; en cereales hubo 17 casos de 69 productos analizados, con el problema de que en los anaqueles se presentan del lado donde no hay octágonos de alerta.

Dijo que tal es el caso de algunas bebidas para niños de Jumex, Del Valle, Florida; en cereales está el caso de Lucky Charms, Trix y en lechitas está Nesquik, entre otros que tienen doble frente uno con etiqueta y otro sin ella.

A pesar de ello, "la implementación del etiquetado de advertencia ha sido exitosa ya que ha disminuido importantemente el uso de personajes, mascotas o animaciones en productos que no son saludables para los niños".

Para el coordinador del área legal de dicha asociación, Javier Zúñiga, este doble frente "es un área ambigua y gris" por lo que se debe investigar si están engañando a los consumidores con esa estrategia de etiquetado y agregó que enviaron una carta a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), así como al gobierno federal para explicar sobre esta situación.

En cuanto a los amparos en contra de la Norma dijo que "habrá que esperar si presentan amparos en la segunda fase del etiquetado".

Por su parte, el director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, genera un hábito hacia lo extremadamente dulce, lo que se vincula con enfermedades, por eso necesitamos recuperar nuestros alimentos y volver a enseñar a los niños a comer, ese paladar que ya capturó la comida chatarra.

Agregó que "estamos invadidos en México y en gran parte del mundo, especialmente en México, somos los mayores consumidores de productos (chatarra)" y...por eso el sobrepeso y la obesidad".

Explicó que si bien se está cumpliendo la regulación, hay "huecos", que utilizan las empresas para poner el personaje del empaque del producto con empaques transparentes o que tienen "doble frente".