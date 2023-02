Desaceleración en México, más lenta a lo esperado: Bank ok America

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- La desaceleración económica prevista para este año podría ser más lenta, con lo que el Producto Interno Bruto de México mostraría un mejor desempeño en 2023, dijo Bank of America (BofA).

La firma financiera actualizó de 0.3 a 0.8 % su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana este año, favorecido también por una mejor previsión del desempeño de la actividad en Estados Unidos.

"Nuestro equipo de economía de los Estados Unidos recientemente ajustó sus expectativas de crecimiento del PIB, retrasando el inicio de la recesión.

Sin embargo, para 2024 BofA espera que la economía mexicana no tenga crecimiento, lo cual implica una reducción en su pronóstico desde 0.6%, reflejando la desaceleración más lenta en la actividad económica.

Pronóstico para el crecimiento del PIB

Como resultado, aumentó su pronóstico para el crecimiento del PIB de Estados Unidos a 1% de 0.7% para 2023, pero disminuyó su pronóstico a -0.1% de 0.3% para 2024", dijo BofA.

Para México, la firma dijo que aún se vislumbran tres riesgos importantes que podrían cambiar las expectativas, encabezadas por la recesión podría tomar más tiempo para mostrarse tanto en los Estados Unidos como en México.

"La recesión podría ser más profunda de lo que esperamos, especialmente porque la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) sigue caminando; el cercano al final podría continuar aumentando la economía, compensando el impacto del crecimiento más lento en los Estados Unidos", detalló.

Bank of America explicó que el desempeño de la economía mexicana, con un 3.1% de crecimiento del PIB al cierre de 2022, muestra que la actividad en nuestro país está 0.7% por encima del nivel pre-pandemia, impulsado en gran parte por una mejora de la construcción al cierre del año pasado.

"La economía recibió un impulso de la construcción al final del año, principalmente debido a los grandes proyectos de la administración (Tren Maya, refinería Dos Bocas). Continuamos esperando que la economía disminuya la velocidad en los próximos meses a medida que Estados Unidos se desacelera", añadió Bank of America.