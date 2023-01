Descarta el SAT hackeo tras reportes de correos sospechosos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que los correos falsos que recibieron algunos contribuyentes a sus correos electrónicos personales no fue un hackeo al sistema del órgano recaudador de impuestos.

"El SAT informa que la situación no fue generada por ningún hackeo ni ocurrió a través del Buzón Tributario como se especuló erróneamente en redes sociales", afirmó.

Sostuvo que la seguridad y fortaleza de los sistemas tecnológicos permiten garantizar que toda la información de los contribuyentes está salvaguardada de manera integral.

Por lo que subrayó que la información que tiene en su poder, no ha sido vulnerada de ninguna manera.

Así, el SAT confirmó lo que horas antes había publicado EL UNIVERSAL en el sentido de que rechazaba que se tratara de un hackeo.

También reiteró que no representó ningún perjuicio sobre los contribuyentes.

---Correos sospechosos

Este miércoles, EL UNIVERSAL dio a conocer que miles de contribuyentes habían reportado la recepción de correos electrónicos sospechosos a sus direcciones personales, supuestamente del SAT.

En el correo se adjuntaba una liga para que vean el estatus de la presunta devolución de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal del 2013, pero resultó falsa.

De igual manera, EL UNIVERSAL dio cuenta de las recomendaciones del órgano recaudador de impuestos para poder identificar un correo falso y denunciarlo.