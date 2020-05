Descarta SE presión de EU para reabrir industria productiva en México

La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, afirmó que no hay presiones de Estados Unidos para reabrir la industria productiva de México, detenida por la pandemia de coronavirus, sino una comunicación permanente con autoridades de ese país.

"No, hay una conversación", dijo la funcionaria al término de la reunión que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador para delinear un plan de reactivación de las actividades económicas, sociales y educativas luego de la emergencia sanitaria.

Señaló que la mañana de este lunes habló con el embajador Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos para el TMEC y el pasado vienes con Willbur Rose, secretario de Comercio, entonces hay una comunicación permanente con las autoridades americanas.

"Estamos analizando y enfatizando, Estados Unidos llegó primero a la pandemia, nosotros estamos unas semanas atrás y cómo ha enfatizado el presidente López Obrador tenemos que hacer un balance entre la salud, la parte social, la educativa y la parte económica", precisó.

-¿Hay presiones de Estados Unidos para reabrir las cadenas productivas?", se le preguntó.

-No, hay una conversación-, respondió y agregó que en estos momentos no se ha definido todavía cuándo comenzará la apertura.

Algunos municipios podrían retomar actividades el 17 de mayo: SSa

Por separado el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que no hay fecha para el regreso a la normalidad, pero de continuar con las medidas de sana distancia unos 300 municipios de mil que no tienen contagios ni colindan con otros municipios con problemas, podría retomar sus actividades a partir del 17 de mayo.

"Municipios en términos generales son prácticamente mil, pero no son los que se van abrir, son los que se están estudiando que progresivamente... (se van a abrir) la tercera parte tal vez.

"Es posible que sí, se acerca mucho al 17, pero lo estamos haciendo precisamente hoy, es otra evaluación que se hace de forma periódica las evaluaciones que se hacen con apoyo de los que manejan información matemática, toda una estrategia que en todos lados y en todo el mundo se han hecho para guía de lo que podemos predecir", estableció el funcionario.