Descarta Sheinbaum que empresarios y vecinos de Polanco sean víctimas de extorsiones

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que empresarios y vecinos de Polanco indicaron que no son víctimas de extorsión en la zona, tras la reunión que se llevó a cabo luego del homicidio de dos empresarios, uno de origen mexicano, Luis Orozco Navidad y otro francomexicano, Baptiste Jacques Daniel Lormand.

"Realmente quiero destacar, por todas las especulaciones, ellos nos dijeron claramente que no hay extorsión para los restaurantes, se los pregunté yo personalmente, les dije que quería saber si estaban siendo sujetos (de este delito) para que se pueda atender, y dijeron que no, hay otro tipo de delitos en la zona, como ocurre en otros lados de la ciudad", comentó.

Aseguró que se incrementó la vigilancia y que durante la reunión se indicó que más que delitos, hay algunos restaurantes que tienen clientes con escoltas y genera un ambiente no muy grato para los vecinos, por lo que se va a trabajar para ordenar a las escoltas y ver si están laborando legalmente.

Asimismo, indicó que se trató con los empresarios, principalmente del sector restaurantero, temas relacionados con la pandemia y las medidas de sanidad.

La mandataria local felicitó Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia por las detenciones de personas relacionadas al homicidio de estos empresarios.

"Realmente es un trabajo de mucha calidad en lo que se hizo, da mucha certeza que las detenciones tienen que ver con estos lamentables homicidios", dijo.