Descartan emergencia en sistema eléctrico del país

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) afirmó que no hay riesgo ni emergencia en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), por lo que el abasto está garantizado para los 47 millones de usuarios que hay en el país.

Refirió que si bien el pasado martes 20 de junio se declaró un "Estado Operativo de Alerta" del sistema eléctrico, esto no significa una emergencia, ya que hay reserva suficiente para abastecer el consumo en México.

"El SEN está preparado para enfrentar la demanda máxima anual, la cual se presenta durante los meses de junio y julio debido al aumento de la temperatura en el verano", indicó en un comunicado.

Al respecto, recordó que a las 19:48 horas del martes, la demanda de energía fue de 52 mil 993 MW, 9% más que la demanda máxima de 2022, por lo que se declaró ese estado, el cual solo se mantuvo entre las 19:44 y las 21:58 horas de ese día.

El Cenace abundó que al disminuir la demanda se suspendió el estado de alerta, mientras que el miércoles 21 de junio, la reserva operativa llegó a los niveles de acuerdo con la norma.

"Hoy no existe riesgo alguno de racionamiento en el suministro de energía eléctrica en el país", indicó en el comunicado y agregó que está preparado ante la temporada de máximo consumo eléctrico, por lo que no representa una situación crítica.