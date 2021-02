Descartan empresas de subcontratación salir de México

La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), especializadas en subcontratación, descartaron la posibilidad de salir del país en caso de aprobarse la iniciativa del ejecutivo que prohíbe su actividad.

"No, de ninguna manera significa que las empresas como las que estamos en la Asociación se fueran del país. Se perdería una cantidad importante de la que es nuestra labor diaria, de nuestra facturación, porque nuestras actividades se verían reducidas de forma importante, pero no significa que se desaparezcan", afirmó Héctor Márquez, presidente de la AMECH.

"Seguramente muchas de nuestras empresas tenemos algunas especializaciones, podríamos seguir dando algunos servicios, y lo que estamos precisamente es trabajando, promoviendo es para no solo dar dichos servicios, sino que podamos seguir apoyando el mundo del empleo, en lo que es el trabajo temporal", agregó el también director de relaciones institucionales de ManpowerGroup.

La AMECH presentó su propuesta para la regulación de la subcontratación en México que contempla fundamentalmente la regularización del trabajo temporal, la precisión y ampliación de los servicios especializados, que en sus atribuciones también incluya el apoyo a la actividad principal de la empresa.

Sobre el proceso de análisis y negociación que se está llevando a cabo en el Congreso, Márquez comentó que "definitivamente la iniciativa inicial que fue enviada, ya no va a ser la misma que sea dictaminada. Se está esperando una nueva iniciativa, esa propuesta no se ha mandado por parte del gobierno a la Cámara de Diputados".

Mientras tanto, se han llevado a cabo varias sesiones importantes para seguir hablando del tema de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), así que mientras no termine la negociación en este tema, no se habrá terminado de redactar la nueva iniciativa, explicó.