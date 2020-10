Desempleados buscan trabajo en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la reducción de ofertas de empleo por el Covid-19, miles de mexicanos han estado buscando la forma de ponerse en contacto con las empresas y las áreas de Recursos Humanos para solicitar una oportunidad laboral; una de las maneras más utilizadas para la búsqueda de trabajo es a través de las redes sociales.

OCCMundial, bolsa de trabajo vía internet, consultó a los mexicanos sobre el uso de las redes sociales para la búsqueda de empleo, a lo que el 55% de los encuestados respondió que sí ha publicado su Currículum Vitae por estos medios, sin embargo, no ha conseguido trabajo; por el contrario el 7% de las personas que lo ha hecho sí obtuvo empleo. Un 22% comentó que no había considerado hacerlo y un 16% reveló que no tiene intenciones de mostrar en público su Currículum.

Como cada semana, el "Termómetro Laboral" dio a conocer el comportamiento de las contrataciones en las empresas, revelando que el 40% de las empresas está contratando en puestos críticos; 29% mantiene sus contrataciones en pausa; 25% está contratando con normalidad y 6% está contratando más que antes.

El total de ofertas 54 mil 400 ha mostrado un decremento.