Desempleo afecta más a las mujeres

Ciudad de México.- La crisis económica generada por la pandemia del Covid-19 sacó de la fuerza de trabajo a millones de mujeres que están en disposición de regresar si se abre la oportunidad, así como aquellas que por sus responsabilidades en el hogar y el cierre de escuelas postergan su retorno.

En abril del año pasado, casi 12 millones de trabajadores salieron del mercado laboral, de los cuales 45% eran mujeres y que engrosaron la población no económicamente activa, muestra la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi.

En enero de 2021, la población femenina no económicamente activa, pero disponible para trabajar, es decir, mujeres que no trabajaron ni buscaron empleo al considerar que no tenían posibilidades, pero que aceptarían una plaza, fue de 5.7 millones, que representa 60% del total.

Parte de esta población quedó fuera de la fuerza de trabajo temporalmente y retornará cuando se reactiven las actividades, explica el Inegi.

El cuidado del hogar y de familiares durante la pandemia, el cierre de escuelas y guarderías, son algunas de las razones por las cuales las mujeres se han reincorporado al mercado laboral de forma más lenta, señaló el Banco de México (Banxico).