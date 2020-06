Desempleo podría aumentar viviendas abandonadas: BBVA

Las cifras elevadas de desempleo que se estiman en México, ante el impacto económico por la pandemia de Covid-19, podrían provocar un aumento en el número de viviendas abandonadas que fueron adquiridas con un crédito del Infonavit y afectar la salud financiera del organismo, dijo BBVA México.

"Hay que considerar que, ante el escenario actual en donde la pérdida de empleos podría alcanzar 1.5 millones de personas, el efecto podría ser significativamente adverso en donde no solo será más complicado recuperar los empleos perdidos, sino que se corre el riesgo de incrementar el número de viviendas abandonadas, en perjuicio del valor de las garantías", explicó la firma.

En ese sentido, BBVA dijo que es favorable la política del instituto de enfocarse en sanear la cartera mediante distintas medidas de apoyo, principalmente a los trabajadores de menores ingresos; no obstante, ante la pérdida de empleo que se observa en el país serán necesarios más esfuerzos para mantener la salud financiera de su portafolio y la del sistema.

Así, explicó que un proceso de reclasificación por el Infonavit de 116 mil créditos hacia la cartera vencida que se consideraban vigentes, incrementó su morosidad hasta 14%, pero dicho movimiento se trata de un cambio contable y no de un deterioro crediticio creciente.

"Sin embargo, si se considera la cartera en prórroga, (créditos que dejaron de pagarse por problemas de ingresos de los trabajadores), la cartera emproblemada alcanza prácticamente el 18%", dijo BBVA México.

La firma recordó que la cartera vencida del Infonavit, al cierre de 2019, ascendió a 171 mil millones de pesos, lo que representó una morosidad de 12%.

"La morosidad del Instituto sufrió un deterioro por la denominada reclasificación. Sin embargo, el saldo de la cartera en prórroga también se incrementó notablemente durante 2019, previo al inicio de la pandemia por el Covid-19. Entre agosto y diciembre del año pasado aumentó en promedio 20.5 por ciento en términos reales y al cierre del primer trimestre de 2020 ha crecido 15.3 por ciento en promedio", dijo.