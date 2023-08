Gasolineros temen incumplir al SAT tras cambios a regulación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- Los gasolineros temen no poder cumplir la regulación del SAT sobre los controles volumétricos de los combustibles, normatividad que los puede llevar hasta la prisión y la extinción de dominio, informaron fuentes de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

La regulación de controles volumétricos se compone de todos los registros de volumen de entrada, salida y existencias, objeto de las operaciones de los contribuyentes, asociados a las facturas o pedimentos correspondientes a la adquisición, enajenación o servicios que tengan por objeto hidrocarburos y petrolíferos, así como a la determinación del tipo de hidrocarburo o petrolífero del que se trate.

De esto deben realizar registros cada cuatro horas, cada día y cada mes sobre los volúmenes de hidrocarburos manejados, y entregarlos a la autoridad, lo que implica que deban crear incluso áreas operativas de tecnologías de la información (TI).

"Esto implica inversiones en hardware y software, contratación de personal que no todos pueden hacer y que incluso pocos conocen", añadió.

Esta regulación ya existía desde 2004, pero la regulación se modificó y ahora el Servicio de Administración Tributaria (SAT), desde diciembre de 2022 la ha vuelto más rígida.

Luego, las empresas deben de obtener una certificación validada por SAT y como plazo para tener este documento es el 31 de diciembre.

"Tememos no poder cumplir con la regulación, la cual implica muchas cargas para todos los dueños de gasolineras", dijeron fuentes de la Onexpo.

Y explicaron que solo hay 35 unidades autorizadas y 70 equipos por el SAT para certificar, no sólo a estaciones de servicio, sino a toda la cadena de valor de hidrocarburos.

Explicaron que si el SAT realiza una verificación a alguna empresa y no cumple con la regulación, es el momento en que consideran los riesgos ya establecidos en la regulación.

Estos riesgos son, de acuerdo con el Artículo 111 Bis del Código Fiscal de la Federación, que se impondrá sanción de 3 a 8 años de prisión a quien no cuente con los controles volumétricos, entre otras irregularidades.

Asimismo, señala que si las cantidades que registran las estaciones sobrepasa 1.5% puede considerarse como venta ilícita y de aquí se puede derivar en la extinción de dominio.

Finalmente, las fuentes pidieron una mesa de trabajo para exponer con mayor profundidad estos y más planteamientos para un ganar-ganar a la sociedad.