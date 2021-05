Después de 6 prórrogas, IFT niega una más para la venta de Fox Sports

El IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) no autorizó la solicitud de The Walt Disney Company y Twenty-First Century Fox, Inc. La ampliación a la suspensión del periodo de desincorporación para vender Fox Sports en México, mismo que concluye este viernes 7 de mayo.

"El Instituto considera que las circunstancias ocasionadas por la pandemia de Covid-19, que en su momento afectaban el Proceso de Desincorporación, hoy en día son distintas; tal es el caso de la reanudación de actividades económicas y diversos eventos deportivos, avances en los procesos de vacunación de la población contra la enfermedad Covid-19 y la posibilidad de realizar diversas actividades laborales (incluidas las negociaciones) desde casa, por lo que no se justifica ampliar de nueva cuenta la suspensión del Período de Desincorporación", comunicó el IFT.

Si no se vende la televisora que transmite varios deportes en México, como futbol, beisbol y futbol americano, debería formarse un fideicomiso con los bienes y sacar los derechos televisivos a la venta, por lo que Monterrey, Pachuca, Tijuana y Santos, además de los equipos de la Liga de Expansión, irían libres para firmar con otra empresa.

"En términos del numeral 8.4.11. de la Resolución contenida en el Acuerdo P/IFT/110319/122 del 11 de marzo de 2019, con posterioridad a la conclusión del Periodo de Desincorporación, las Partes deberán presentar, para aprobación del Instituto, los términos y condiciones del contrato del Fideicomiso, incluyendo la identificación del posible fiduciario", añadió el IFT. Todavía no se ha hecho público quiénes serán los compradores, en caso de que se concrete la venta.