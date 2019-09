Desvío en Consejo de Promoción Turística es por 3 mil mdp: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, señaló que en los próximos días interpondrán una demanda por el desvío de 3 mil millones de pesos que se detectó en el extinto Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).

"En el caso del consejo de promoción turística, hay transferencias por más de 3 mil millones de pesos hacia cuentas propias y de empresas en Estados Unidos", precisó Nieto durante una reunión en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con empresarios.

Señaló que están rastreando para poder presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR). La razón, agregó, es porque hay un claro acto de corrupción. También dio a conocer que encontraron indicios de lavado de dinero en algunos clubes y promotores deportivos.

No dio más detalles al respecto, pero mencionó que, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se trata de actividades consideradas como vulnerables al lavado de dinero. "El GAFI ha establecido la recomendación para que se revisen posibles operaciones de lavado de dinero relacionado con clubes deportivos y promotores".

Mencionó que en la Evaluación Nacional de Riesgo se detectó esa posibilidad, por lo que se actuará ante las instancias correspondientes.

De las cuentas bloqueadas de Altos Hornos de México (AHMSA), Nieto informó que se mantienen congeladas las de Alonso Ancira y de la empresa por estar vinculadas con actos de corrupción. Sólo procedió el desbloqueo de las cuentas para el pago de trabajadores y accionistas, detalló.

Factureros. En conferencia de prensa luego de la reunión con empresarios para hablar sobre los alcances de la nueva reforma penal fiscal contra los factureros, Nieto dijo que de un total de 125 denuncias interpuestas por la UIF en lo que va del año, 39 son por casos de defraudación fiscal y corrupción.

Por su parte, la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, dijo que durante la reunión no se llegó a ningún pacto, sino más bien un compromiso de acompañamiento para caminar juntos en el combate a la evasión a través de facturas falsas. "Si los dejáramos solos, sería terrorismo; es anfitronía y ayudarlos para que no tengan temor".

La funcionaria enfatizó que la reforma está dirigida para los contribuyentes que dañan al país y no para los cumplidos.

Por su parte, el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero, acusó que los factureros son los verdaderos terroristas; en cambio, los empresarios son los que están contribuyendo al bienestar del país.

El vicepresidente de la Concamin, Guillermo Vogel, dijo que el interés de los industriales es que se cobren bien los impuestos.

El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, destacó la aprobación de la ley en la Cámara de Diputados para prohibir las condonaciones fiscales, porque todos estarán en igualdad de condiciones.