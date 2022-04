Detecta y controla tus fugas de dinero

Llega la quincena y empiezas a pagar aquí, allá y de repente... ¡Tu cartera ha quedado vacía! Y lo que es peor, faltan unos días para llegar al siguiente depósito de nómina. Sin embargo, no sabes en qué has utilizado esos recursos. Quizá seas víctima de los gastos ocultos en tus finanzas personales.

De acuerdo con la Condusef, a estas pérdidas de dinero también se les conoce como costos indirectos o gastos invisibles. Son fugas de recursos que terminan llevándose pequeñas fortunas mientras no los detectes. Te damos algunos ejemplos de esas pérdidas que podemos controlar para poner en orden las finanzas personales. En los casos de los productos y servicios financieros, si contratas algunos, debes cuidar hasta el último detalle de los mismos.



Compras a meses

De acuerdo con la Condusef, algunas tiendas simplemente dividen el precio de productos entre un número determinado de pagos, pero no siempre es la regla. En esos casos, los artículos terminan con un mayor precio que si se pagan de contado, pues incluyen un interés o costo adicional.



Artículos que no duran ni la deuda

Si adquieres unos jeans a 18 meses, pero se acaban por gastar en seis meses, resultará que aún no los acabas de pagar cuando tienes que comprarte otros.



Intereses... de los meses sin intereses

La finalidad de comprar a determinados pagos es adquirirlos para no desembolsar en una sola exhibición el monto y así evitar que genere un costo extra. Al momento de no pagar a tiempo, sí cobrarán un interés.



Comisiones en tarjetas de crédito

Existen diversos cobros. Algunos ejemplos que aporta la Condusef son por no realizar el pago a tiempo —antes de la fecha límite—, por reposición de tarjeta en caso de que te la roben o extravíes o por disponer de efectivo.



Cargos por no usar cajeros de tu banco

En el caso de las tarjetas de débito, casi todos los bancos pueden cobrarte por disponer de tu dinero en cajero automático si los que usas no son de la institución que expidió el plástico. Incluso cobros por revisión de saldo.



Solicitar estado de cuenta

En algunas instituciones financieras cuando acudes a sucursales a solicitar otro estado de cuenta adicional de tu cuenta de nómina implica un cargo extra. Por eso es importante que revises si es tu caso.



Comisiones en comercios

Existen algunas tiendas, por lo regular las más pequeñas, en las que te dicen "te cobramos 3% extra por pago con tarjeta". Es conveniente que revises si vale la pena realizar el desembolso extra. Además, en tu vida diaria existen también desembolsos a los cuales se les puede poner fin si eres un buen observador de tus hábitos de consumo.



Electrónicos con pilas

Nos referimos a aquellos que requieren de baterías, por lo general desechables, para funcionar. Considera adquirir algunas recargables, pues además de ayudar a tu bolsillo, seguramente el planeta será el más agradecido.



Los videojuegos

Además de formar tu museo tecnológico personal con la compra de cuanta consola esté de moda, con seguridad adquieres el último juego de moda, así como los aditamentos para usarlos. Evalúa si es necesario este gasto.



Transporte

¿Eres de los que prefiere un taxi? En casos de emergencia o algún retraso, se justifica. Pero si se repite a diario hará un hoyo en tu presupuesto. Evalúa salir más temprano para trasladarte a pie, en bici o en transporte público.



Fugas digitales

En esta época, en que la oferta de diversos servicios de video o audio está a un click de distancia, seguramente queremos tener todos. Analiza si tu cartera aguantará el ritmo de consumo, quizá una opción sea compartir la cuenta con algún familiar o tu roomie, y dividir el gasto mensual.