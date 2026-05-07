Deuda mundial, con monto récord
Alcanzó un máximo histórico de casi 353 billones de dólares
CIUDAD DE MÉXICO.- Al primer trimestre del año, la deuda global alcanzó un máximo histórico de casi 353 billones de dólares, es decir, un aumento de 4.4 billones de dólares, en lo que significó el quinto trimestre consecutivo de incrementos, informó el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés).
En tanto, la deuda del gobierno de México se colocó en 49.2% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel mayor al que tenía en el mismo periodo de 2025, cuando representaba 46.8% de la economía.
El instituto advirtió que, si el conflicto en Medio Oriente persiste, las presiones inflacionarias prolongadas repercutirán en los costos de endeudamiento, especialmente en el tramo largo de la curva. Incluso, alertó, si los bancos centrales no actúan con decisión para controlar la inflación, ya que cada vez más están limitados por el aumento de la deuda pública.
Según el Monitor de la Deuda que dio a conocer ayer, titulado Deuda récord, mercados resilientes: ¿optimismo justificado?, las presiones inflacionarias impulsadas por el alza de precios de la energía y alimentos obligarán a varios países, especialmente a los importadores de energía, a mitigar el impacto mediante apoyos fiscales.
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Los más endeudados
Al desglosar la deuda por países en términos absolutos, señaló que el aumento se ha concentrado en China y Estados Unidos, impulsado principalmente por el endeudamiento público.
Un hecho destacable a principios de 2026 fue la fuerte aceleración de la acumulación de deuda por parte de las empresas no financieras chinas (en su mayoría estatales), que superó significativamente el endeudamiento soberano en China.
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