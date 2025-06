Día de la Dona 2025: Empresas lanzan promociones

Este día está dedicado a uno de los postres más populares del mundo que es la dona. Algunas empresas de alimentos y bebidas; como cafeterías o pastelerías. Se reunirán en esta importante fecha para hacer promociones.

En este caso se sumó Krispy Kreme. Todas sus sucursales regalarán donas que solo serán válidas hoy y tendrán promociones en los días siguientes a la fecha (6 al 8 de junio)

¿A qué hora empieza la promoción hoy 6 de junio?

Se comenzarán a regalar en la apertura de cada una de las sucursales de la tienda, a partir de las 8:00 de la mañana aproximadamente.

¿Por qué hoy se regalan donas?

La idea surgió en Estados Unidos, concretamente en Chicago. Esta iniciativa fue lanzada por el Ejército de Salvación de Estados Unidos en homenaje a los voluntarios de la Primera Guerra Mundial, apodados "donut dollies", que suministraban donuts a los soldados.

Starbucks lanza promoción especial

Este viernes 6 de junio se celebra el Día de la Dona, una fecha esperada para todos aquellos amantes de este pan dulce y del café, como cada año, algunas marcas anuncian promociones, una de las más llamativas es la de la reconocida marca estadounidense de bebidas.

Ante ello, la cadena de cafeterías lanzó una promoción especial que incluye una dona gratis en la compra de una bebida en específico. Sí, así de sencillo: compras una de las bebidas que están disponibles en la promoción y te llevas una dona sin costo adicional.

¿Por qué se celebra el día de la dona?

El Día de la Dona no tiene sólo es el pretexto perfecto para nuestro antojo, tiene un origen mucho más profundo, es una festividad que se celebra para conmemorar el gesto de las "Donut Dollies" (voluntarias de la Cruz Roja), durante la guerra de Corea y Vietnam. Estas alimentaron a los soldados con este delicioso manjar durante los conflictos bélicos.

Es importante comentar que la dona como la conocemos, tiene su origen en la Europa del siglo XVI, una de las teorías más populares es que los marineros holandés, en sus largos viajes, freían la masa y la colocaban en el timón, sin saberlo, definieron uno de los panes más reconocidos a nivel mundial.

¿Cómo se aplica la promoción de dona gratis en Starbucks?

La promoción sólo está disponible en tiendas físicas, y aplica en la compra de una bebida tamaño grande (400ml) o venti (500ml), en la compra de cualquiera de ambas, obtendrás una dona "old fashioned" de chocolate.

La promoción no aplica en bebidas embotelladas, café del día ni Té de hoja entera, ni en sucursales en aeropuertos, pickup (recoger en tienda), ni Delivery (servicio a domicilio).

¿Qué días estarán disponibles la promoción?

De acuerdo con la información, Starbucks decidió no solo celebrar el día de la dona hoy viernes, la promoción estará disponibles hasta el 13 de junio, de 6:00 a 23:59 hrs, lo que debes de tener en cuenta es que por sucursal sólo habrán 72 piezas, y aunque tienes una semana para ir por tu dona, apresúrate, ya que dependerá de la disponibilidad de cada tienda.