Dictan prisión preventiva a exrector de la UABJO por defraudación

La madrugada de este viernes, un juez juez vinculó a proceso y dictó prisión preventiva a Eduardo Martínez Helmes, exrector de la Universidad "Benito Juárez" de Oaxaca (UABJO), quien fue detenido el pasado 31 de diciembre, acusado del delito de defraudación fiscal en contra de la Hacienda estatal.

Tras la realización de una audiencia de vinculación que culminó después de la una de la mañana, el exrector fue ingresado en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet en Tlacolula de Matamoros, aproximadamente a las 2:30 de la mañana, confirmó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) a EL UNIVERSAL.

Martínez Helmes fue detenido el 31 de diciembre pasado por elementos de la fiscalía de Oaxaca, acusado por el delito equiparado a la Defraudación Fiscal Agravada en perjuicio de la hacienda estatal.

Según la defensa del exrector, que ha calificado la acusación como "irrisoria" y no suficiente para que se le dictara prisión preventiva, Martínez Helmes está acusado de no pagar ciertos impuestos entre 2015 y 2016, pero sin precisar el monto. Ante ello, acusan que la detención tiene fines políticos y busca desestabilizar a la UABJO de cara a la renovación de la rectoría.

Por esta detención, académicos, directivos, alumnos y otros integrantes de la comunidad universitaria, incluso el actual rector Eduardo Bautista, han exigido la liberación de Martínez Helmes.

El 4 de enero pasado, por ejemplo, trabajadores, catedráticos y alumnos, así como directores de escuelas, comenzaron una serie de movilizaciones para exigir la libertad del exrector y que no se le vinculara a proceso.

Luego, el miércoles se realizó una marcha de la fuente de las Ocho Regiones al Centro Histórico de la capital de Oaxaca, mientras que ayer, día de la audiencia de vinculación, los grupos afines al exrector escalaron sus protestas y realizaron una serie de bloqueos sobre Periférico, en especial en el crucero de 5 Señores de la capital.

Los bloqueos comenzaron después de las nueve de la mañana y concluyeron después de las 20:00 horas, lo que desquició el tránsito vehicular, e incluyó el uso de unidades de transporte público y la quema de llantas.