Difícil, relocalización de empresas en México con López Obrador: Banamex

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- La relocalización de empresas después de la pandemia de Covid-19, fenómeno conocido como "nearshoring" beneficiará poco a México en la actual administración, en un escenario poco atractivo para la inversión, estimó Banamex.

"Será difícil ver un verdadero auge del nearshoring pronto. Consideramos que una reubicación significativa de las plantas requeriría un aumento exante (o al menos contemporáneo) de la inversión en infraestructura. Eso no está sucediendo en México en este momento, y dudamos que la historia cambie a una escala relevante bajo la administración actual", explicó la firma financiera.

En el examen de la situación económica de México correspondiente al cuarto trimestre de 2022, la firma financiera resaltó que siguen presentes idiosincrasias del país que podrían disuadir la inversión en los próximos dos años, tal es el caso de las leyes energéticas no amistosas con las empresas y disputas comerciales dentro del T-MEC que probablemente no se resuelvan pronto, en un escenario donde el deterioro de las perspectivas mundiales y un entorno de tasas de interés elevadas muy probablemente influirán en las decisiones de inversión de las empresas.

"Los retrasos en la implementación a largo plazo pueden impedirnos ver resultados económicos favorables a corto plazo. De hecho, las decisiones de nearshoring podrían llevar un tiempo en materializarse, con largos períodos de evaluación para reubicar, y luego para realmente mover las plantas y el equipo. Se esperarían más retrasos entre el momento en el que se realizan estos ajustes y el momento en el que las empresas exporten realmente sus productos", agregó.

En ese sentido, Citibanamex detalló que si bien se estima que México seguirá beneficiándose de las tendencias de nearshoring, es más probable que éste siga siendo un proceso gradual, que favorezca a sectores y regiones selectos, en lugar de tener grandes efectos.

Nearshoring gana terreno

De acuerdo con el documento, existe evidencia de que el nearshoring ocurre en algunos sectores en el país y ganando terreno, ante una mayor ocupación a lo largo de los corredores industriales, especialmente en la frontera norte.

"Sin embargo, los datos duros que sustentan estas afirmaciones siguen siendo escasos o insuficientes para demostrar que esto ocurriría en una magnitud lo suficientemente grande y explicadas por las tendencias de nearshoring", detalló.

La firma financiera recordó que la actual administración ha tomado decisiones que complican la llegada de inversión, desde la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, la política energética, intentos para debilitar a los órganos autónomos y las recientes disputas comerciales bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Sin embargo, dijo que los esfuerzos recientes de los gobiernos locales han demostrado ser exitosos en atraer inversión extranjera, lo cuales, probablemente continúen y que sigan apareciendo oportunidades en esas regiones.

"Sin embargo, tal vez para 2024, una vez que las perspectivas globales parezcan más favorables y suponiendo que las incertidumbres de carácter político disminuyan con una nueva administración, México podría estar mejor posicionado para aprovechar las oportunidades de nearshoring", explicó.

Así, México pueda beneficiarse de manera significativa por el nearshoring, toda vez que las exportaciones a Estados Unidos podrían crecer en 50 mil millones de dólares en los próximos cuatro años; incluso, el Producto Interno Bruto (PIB) nacional podría crecer hasta 1.3 por ciento en este periodo.

"Considerando las características atractivas de México, y que las tendencias de nearshoring deberían persistir, es probable que sigan existiendo oportunidades importantes para México", resaltó.