Difícil saber si la inflación ya alcanzó su nivel máximo: Banxico

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, consideró que es complicado saber si los niveles de la inflación en México ya llegaron a sus niveles máximos, pues esto depende de factores externos al país y del comportamiento de los consumidores.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, en W Radio, Díaz de León también explicó que si bien la inflación se encuentra en niveles históricos, esta no se encuentra desbordada.

"La inflación es elevada, pero no está fuera de control, y se están tomando acciones y medidas para que el proceso de presiones inflacionarias se pueda superar lo más rápido posible", dijo el gobernador Banxico, entidad que este jueves anunció un incremento en 25 puntos base en la tasa de referencia, al pasar de 4.75% a 5%.

Refirió que las principales causas para que la inflación haya crecido de esta manera es la combinación de factores, tales como la pandemia de Covid-19 y el reenfoque del gasto de las familias, al centralizarlo en mercancías y no en servicios.

No obstante, si bien los niveles de la inflación tiene un origen por los "factores transitorios asociados a la pandemia" y es similar a la que tienen países como Estados Unidos, el gobernador del Banco de México urgió a reforzar la política monetaria del país para contribuir a que los mercados funcionen mejor.

Con respecto a las expectativas de crecimiento económico del país, Díaz de León aceptó que hubo una contracción de la misma durante el tercer semestre de 2021, sin embargo, adelantó que las estimaciones que se tienen, prevén una tendencia de recuperación sostenida durante el cuarto trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022, el cual se extendería hasta 2023.

Para esto, dijo, la demanda externa ha jugado un rol muy importante, mientras que destacó que la vacunación contra Covid en el país, así como la disminución de contagios han contribuido de gran manera.

"Han sido dos motores, el externo, muy importante, y el interno, pero sobre todo derivado del menor ritmo de contagios que hemos visto", acotó.