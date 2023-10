Discriminación y más competencia, retos de inclusión financiera

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- Tres de los principales jugadores del sector fintech en México coinciden en los retos para avanzar en la inclusión financiera en el país, donde se siguen presentando casos de discriminación en la banca tradicional, además de la falta de productos que entiendan las necesidades de la población en otros sectores más allá de la clase media.

"Hay mucha oportunidad dentro del mercado mexicano, no sólo en generar acceso para las personas que no están incluidas sino mejorar la oferta de productos para llegar a más mexicanos", dijo el director general de Nu, Iván Canales.Al participar en la edición 2023 de Finnosummit México, el directivo comentó que hábitos como el ahorro tienen pocos incentivos ante cuentas que no ofrecen rendimientos en un entorno donde la población prefiere guardar su dinero en casa.Por su parte, el director general de Mercado Pago en México, Pedro Rivas, enfatizó el rezago que atraviesa México en servicios financieros, colocándose en algunos segmentos detrás de Brasil, situación que debe aprovechar el ecosistema fintech en México y debe motivar a los emprendedores para encontrar oportunidades de negocio."De lado de las pymes la cantidad de puntos de venta que existe por mexicano es casi una tercera parte de lo que existe en Brasil. Lo mismo pasa con los productos bancarios Menos de 50% de la población adulta está bancarizada mientras que en Brasil es más del 80%. Eso es una oportunidad en México y ya están las herramientas para hacer que esa inclusión llegue a todo el sector", explicó.En medio de los retos de la inclusión financiera en México, la presidenta de la Asociación de Agregadores de Pago y también jefa de asuntos externos de Clip, Myriam Cosío, resaltó que los jugadores del sector fintech deben de entender la relevancia de poner la atención al cliente como prioridad, en un mercado donde existe miedo de la gente a acercarse a los bancos ante prácticas discriminatorias."Entender que este segmento no conoce y desconfía profundamente y probablemente ha sido discriminado. Yo tuve una experiencia en Ciudad del Carmen, que tiene muchas sucursales bancarias por el auge petrolero, una persona decía que en quincena el Oxxo se llenaba en lugar de ir a cobrar a un banco, y cuando le preguntaban por qué, decía que lo veían feo, lo veían hacia abajo. Es tan importante ser empático con los clientes", dijo.Para los directivos, el mercado mexicano debe dar los incentivos para dejar de usar efectivo, abordar una regulación que entienda modelos novedosos y el entorno digital, donde varios países en América Latina se han adelantado a México en cuanto a sus avances en el entorno fintech."Es otro famoso mexican moment donde tenemos la gran oportunidad de que el sector financiero sea el catalizador del siguiente empujón en el crecimiento de México. Todos sabemos que servicios financieros e inclusión financiera es la punta de lanza para hacer que la población mejore", comentó Cosío.