Discusión por reforma eléctrica, radicalizada y con datos sin sustento: CCE

A pesar de que el sector privado buscó una discusión seria y sustentada en el parlamento abierto en el que se discute la iniciativa de reforma eléctrica, ésta se radicalizó, además de que se usan números y explicaciones sin sustento, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

En un videomensaje, el líder de la máxima cúpula empresarial, afirmó que el sector privado pretendió "presentar imagen de seriedad con números sustentados y argumentos que piensen en el beneficio de los mexicanos y no de un grupo político o empresa pública que de alguna manera fue rebasada en el pasado".

Agregó que a pesar de los esfuerzos porque todo lo que se discuta tenga seriedad, hay quienes no lo hacen y utilizan números sin sustento.

"Hemos insistido en que para lo que se está buscando de mejora para el sector eléctrico mexicano no requerimos de un cambio constitucional.

"Requerimos sentarnos a la mesa, contextualizar de lo que estamos hablando, porque las posiciones se han radicalizado de una manera tremenda, los números que se manejan no tienen sustento, existen explicaciones que tampoco lo tienen", dijo el presidente del CCE.

Agregó que ante los antecedentes que se tienen cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue el único jugador en la industria eléctrica, es necesario hacerse algunas preguntas.

Por ejemplo, ¿cómo con la reforma eléctrica realmente se bajarán los costos de la luz si CFE demostró que produce electricidad más cara que los privados? ¿Cómo se va a tener energía menos contaminante si se pretende seguir usando combustibles fósiles?

Otras preguntas a considerar son ¿cómo depender solamente de CFE si en el pasado hubo problemas para suministrar electricidad y no hubo los mejores precios? y ¿por qué eliminar los contrapesos de la industria eléctrica?

Agregó que para apoyar el debate, el CCE lanzó la plataforma digital "Energía para el Futuro" en la que se analizarán los "impactos de la reforma eléctrica promovida por el gobierno, a partir de datos y análisis especializados".

A dicha plataforma se subirán las participaciones que se hagan en el parlamento abierto y las opiniones de quienes crean que la transición energética es un reto que requiere de todos.