Disminuye interés por autos eléctricos

CIUDAD DE MÉXICO.- La falta de infraestructura de carga, precio y competencia entre marcas ha disminuido el interés por comprar un auto eléctrico en México, de acuerdo con la firma de auditoría, impuestos y transacciones EY.

La edición más reciente del Mobility Consumer Index 2025 de EY reveló que la intención de compra de un auto híbrido o eléctrico en los próximos 24 meses descendió al 23% del 32% reportado en 2024.

Mientras que el interés por vehículos con motor de combustión interna aumentó a 60% de un 46% en 2024.

Al respecto, Carlos Zegarra, socio líder de Manufactura Avanzada y Movilidad de EY Latinoamérica, dijo que los consumidores están ajustando sus decisiones ante un entorno complejo, ya sea reconsiderando o retrasando su compra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Hoy vemos que el precio, la disponibilidad y la percepción de confiabilidad se ponderan más que la adopción acelerada de nuevas tecnologías.

"El reto para la industria no es solo tecnológico, sino de confianza y de infraestructura", indicó Zegarra en una presentación a medios.

De acuerdo con EY, el panorama geopolítico también está impactando localmente ya que 40% de los compradores potenciales de vehículos eléctricos está retrasando o reconsiderando su compra debido a que estas tensiones derivan en reducción de producción, cuellos de botella logísticos y aranceles.

A esto se suma la crisis de infraestructura. Los principales obstáculos identificados para comprar un auto eléctrico o híbrido son la escasez de carga pública con 34% de las respuestas y doméstica con 32%.

Para quienes intentan usar la red pública, existen barreras relevantes: el 43% reporta largos tiempos de espera y enfrenta el bloqueo frecuente de cargadores, mientras que el 37% tiene dificultades para ubicar puntos disponibles.

A pesar de estos retos, el ahorro económico sigue siendo un motor de venta.

El aumento de precios del combustible impulsa el atractivo de los vehículos eléctricos por sus menores gastos operativos, siendo las razones principales de compra el cuidado del medio ambiente, el costo del combustible y el bajo mantenimiento.