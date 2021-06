Disminuye popularidad de Morena y posibilidad de cambiar leyes: Citibanamex

Ante los resultados preliminares de las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, la popularidad de Morena ha disminuido así como la posibilidad de que realicen cambios en el marco constitucional, dijo Citibanamex.

"En la Cámara de Diputados tendrán una mayoría absoluta menor a la actual y lejana a la constitucional. En los congresos estatales podrían tener un menor número donde gozarían de mayoría; lo mismo ocurriría en los casos de las presidencias municipales más importantes, incluidas las alcaldías de la Ciudad de México. En contraste, en el caso de las gubernaturas, se ubican por arriba de lo esperado. La popularidad del partido en el poder y la viabilidad de realizar cambios que alteren el marco institucional actual disminuyen", dijo la firma.

En su reporte económico diario, Citibanamex resaltó que Morena obtuvo resultados menores a lo esperado, donde fue un éxito la jornada electoral, a pesar de riesgos de diversa índole, lo que fortalece al Instituto Nacional Electoral.

Morena perdió fuerza: CiBanco

Por su parte, CIBanco explicó que aunque los comicios han sido mucho más cerrados de lo que esperaba el propio gobierno federal a principios de año, y mucho más lejos todavía de lo sucedido en 2018, en sentido estricto no es un mandato para cambiar de modelo económico y político.

"Morena seguirá siendo la principal fuerza política del país, pero perdió la fuerza que logró en las elecciones de 2018. El partido del gobierno perdió la mayoría simple con la que contaba, aunque en coalición con el PT y PVEM la alcanzaría de forma holgada. Sin embargo, se quedarán cortos para una mayoría calificada", resaltó.

CIBanco explicó que el partido en el gobierno federal tiene actualmente 332 diputaciones federales con sus aliados del PT, PVEM y PES; así, en la próxima legislatura tendrá un máximo de 291, quedando lejos de cumplirse el deseo del presidente López Obrador, de 334 escaños, dos tercios del total, un umbral necesario para realizar reformas constitucionales.

CIBanco añadió que la reacción inicial del peso mexicano a los resultados electorales es positiva, además de que la magnitud del impacto es difícil de medirlo porque la cotización favorable también trae implícito el dato de empleo en Estados Unidos del viernes pasado, el cual al estar por debajo de lo esperado y reduce las apuestas de que la Reserva Federal de Estados Unidos adelante un posible endurecimiento de la política monetaria.

"La moneda se aprecia hacia 19.75 pesos. La cotización del peso mexicano y los operadores cambiarios habían incorporado el hecho de que la coalición de Morena no logrará la mayoría calificada. Al cumplirse este escenario, junto con la percepción de que la coalición liderada por el partido en el poder perderá más escaños en la Cámara de Diputados a lo esperado, lo que disipa casi por completo los riesgos de cambios legislativos considerados en el argot como iniciativas en contra del mercado, justifican el hecho de que el peso se aprecie inicialmente cerca de 20 centavos por este tema", añadió.

Para CIBanco, todavía no está todo definido, pues aunque el presidente López Obrador ha reconocido los resultados de la elección, haciendo un balance imparcial, no se puede descartar por completo que el riesgo político pueda aumentar si Morena impugne algunas derrotas ante el tribunal electoral, donde podrían pasar meses antes de que haya sentencias definitivas y, a partir de ellas, resultados oficiales.