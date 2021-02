Disminuyen 2.6% exportaciones mexicanas en enero de 2021

Uno de los principales motores de la recuperación económica del país se debilitó al inicio del presente año. El valor de las exportaciones de mercancías en enero de 2021 fue de 32 mil 704 millones de dólares, cifra 2.6% inferior a la registrada en mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Inegi.

Dicha contracción fue reflejo de retrocesos de 1.4% en las exportaciones no petroleras y de -20.1% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos cayeron 1.4% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en -1.6%.

Con series ajustadas por estacionalidad, en enero de 2021 las exportaciones totales de mercancías registraron una caída mensual de 0.37%, la cual se derivó de la combinación de una disminución de 0.49% en las exportaciones no petroleras y de un incremento de 2.30% en las petroleras.

Por su parte, el valor de las importaciones de mercancías alcanzó 33 mil 941 millones de dólares, monto que implicó un descenso anual de 5.9%. Dicha cifra se originó de disminuciones de 3.1% en las importaciones no petroleras y de -27.9% en las petroleras.

Al considerar las importaciones por tipo de bien, se presentaron reducciones anuales de -20.5% en las importaciones de bienes de consumo, de -2.6% en las de bienes de uso intermedio y de -10.9% en las de bienes de capital.

Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales reportaron un crecimiento mensual de 2.93%, el cual fue reflejo de avances de 2.93% en las importaciones no petroleras y de 2.87% en las petroleras.

Por tipo de bien, se observaron alzas mensuales de 1.07% en las importaciones de bienes de consumo, de 3.36% en las de bienes de uso intermedio y de 1.42% en las de bienes de capital.

La información oportuna de comercio exterior durante enero de 2021 indica un déficit comercial de mil 236 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 2 mil 481 millones de dólares obtenido en igual mes de 2020.