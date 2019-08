¿Dónde comprar más barato los uniformes escolares?

La tienda con los menores precios en el surtido de uniformes completos en la Ciudad de México y el Área Metropolitana para el próximo ciclo escolar es Aurrerá, de acuerdo con datos obtenidos del programa "Quién es Quién en los Precios" (QQP), de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el periodo del 30 de julio al 5 de agosto.

El costo total de los uniformes, incluyendo las piezas más solicitadas en el mercado como camisas blancas de escuelas oficiales, playeras blancas, suéteres, faldas y pantalones, varía según la tienda y la ubicación donde se encuentra, pudiendo diferir incluso en establecimientos pertenecientes a la misma cadena.

Tomando en cuenta únicamente los mejores precios que ofrecen las cadenas comerciales Soriana, Aurrerá, Chedraui y Walmart, se observó que el surtido del uniforme completo más barato lo tiene Aurrerá, mientras que el más costoso es de Walmart, a pesar de pertenecer a la misma cadena.

El desembolso requerido para comprar el uniforme completo es el siguiente:

-Aurrerá - 318 pesos

-Soriana - 337 pesos

-Walmart - 420 pesos

-Chedraui - 209 pesos

En esta última tienda no se consideró el precio del suéter debido a que no se encuentra en existencia, según los datos de la plataforma.

El monto promedio para adquirir una camisa es de 36 pesos y Soriana es la tienda que tiene el precio más barato con 28 pesos; seguido de Chedraui con 29.90; Aurrerá con 40; y Walmart con 48.

En cuanto a las playeras, el costo promedio es de 55 pesos y también Soriana oferta el mejor precio, de 48 pesos; el precio en Chedraui es de 49.90; en Aurrerá es de 57; mientras que en Walmart llega hasta los 68 pesos.

El suéter de escuelas oficiales no está disponible en Chedraui; en Aurrerá tiene un costo de 107 pesos; en Walmart de 128; y en Soriana, el precio es el más elevado, ya que alcanza los 138 pesos. El precio promedio para la adquisición de esta prenda es de 124 pesos.

La falda para escuela oficial tiene un costo promedio de 66 pesos y en Aurrerá se encuentran a un precio de 57 pesos; en Chedraui de 59.90; en Soriana de 68; y en Walmart de 78.

Asimismo, el monto promedio para comprar un pantalón es de 70 pesos y el precio más económico lo ofrece Soriana, costando 55.20 pesos; en Aurrerá el costo es de 57; en Chedraui de 69.90; y en Walmart es de 98.