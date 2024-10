Dos Bocas refina cero barriles en septiembre de 2024

Las cifras oficiales de Pemex desmintieron cualquier proyección de que la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, estuviera operando al 100%, pues en septiembre de 2024 y último mes de la administración pasada estas instalaciones procesaron cero barriles de petróleo.

Esta situación tiene lugar pese a que en el sexenio pasado se aseguraba, principalmente por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador que estas instalaciones iban a operar al 100% y que con esto se iba a cumplir el objetivo de la autosuficiencia energética.

"Se tiene previsto que a partir del 21 de agosto se procesen 340 miles de barriles diarios con una producción equivalente a 175 miles de barriles de gasolinas y 130 miles de barriles de diésel", expuso la propia petrolera en su comunicado el 3 de agosto previo, cuando inició operaciones oficialmente.

En realidad, estas instalaciones están en etapa de pruebas y eso explica el por qué en septiembre no refinaron un solo barril de petróleo crudo, explicó Ramsés Pech, analista del sector energético por Caraiva y Asociados.

La Agencia Internacional de Energía había señalado en un reporte que consultó EL UNIVERSAL, en 2023 que la refinería realmente iba a operar al 100% en 2025.

No obstante, hay expertos como Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, que han augurado que estás instalaciones van a comenzar incluso entre 2026 y 2027 al 100%, por la falta de instalaciones primordiales que aún hacen falta.

Este proyecto ha tenido un sobrecosto reconocido por el gobierno federal de más de 100%, al considerar que el expresidente López Obrador aseguraba que iba a costar 8 mil millones de dólares y la administración federal reconoce un monto de 16 mil 818 millones de dólares, no obstante, este monto no lo han actualizado desde finales de 2022, pero entre 2023 y este año también se han ejercido recursos en el proyecto.

Además de esto, el proyecto navega en la opacidad. El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) clasificó como "confidencial total" un informe de avance físico y financiero de la Refinería Dos Bocas, de acuerdo con una respuesta vía Transparencia a EL UNIVERSAL, en septiembre de 2024, al considerar que su divulgación compromete los intereses económicos del país.