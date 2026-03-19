Dow Jones e IPC, en rojo

Nueva York.- Wall Street cerró en rojo este miércoles, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó un 1,63 % después de que la Reserva Federal (Fed) anunciara que mantiene sin cambios los tipos de interés.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 768 puntos, hasta los 46.225; el selectivo S&P 500 restaba un 1,36 %, hasta los 6.624 enteros; y el tecnológico Nasdaq bajó un 1,46 %, hasta las 22.152 unidades.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este miércoles hasta los 96,32 dólares el barril.

En otros mercados, el oro, activo refugio, perdía un 3,24 por ciento, hasta los 4.845 dólares la onza, y la plata perdía un 4,84 %, hasta los 76,05 dólares.

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Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este miércoles un 0,63 % para registrar retrocesos en tres de las últimas cuatro jornadas y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en 65.779,23 unidades, en una jornada con cierres en rojo en los mercados del mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, destacando los índices de Estados Unidos", explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,96 % frente al dólar, al cotizar en 17,83 unidades por billete verde, frente a los 17,66 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

Mientras que Pemex dio a conocer que vendió este miércoles el barril de petróleo en 95.82 dólares y se trata del mayor precio en casi cuatro años, concretamente desde el 29 de julio de 2022.

Los registros que lleva el Banco de México muestran que el crudo nacional acumula un incremento de 78.7% o 42.20 dólares desde que comenzó 2026.