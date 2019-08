Dueña de Timberland y Vans no comprará piel de Brasil por incendios

NUEVA YORK (AP) — La empresa dueña de las marcas de calzado Timberland, Vans y otras, así como de marcas de ropa, anunció que ha suspendido la compra de cuero de Brasil, donde un alto número de incendios forestales destruyen el bosque tropical amazónico.



VF Corp. dijo que no comprará piel vacuna de proveedores brasileños en tanto no tenga garantías de que dicho material "no contribuye al daño ecológico" en la nación sudamericana.

Los incendios que actualmente consumen parte de la Amazonia fueron iniciados para desmontar el bosque a fin de tener tierras para uso agrícola y ganadero. Cerca de 60% de la selva amazónica se encuentra en Brasil.

VF, con sede en Greensboro, Carolina del Norte, dijo que 5% del cuero que compra para sus productos proviene de Brasil.

Además de las marcas Timberland y Vans, VF también produce las chaquetas The North Face, las mochilas Eastpak y las prendas Dickies.