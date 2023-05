"Economía está apachurrada": empresarios y analistas a SHCP

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- Representantes del sector empresarial y analistas discreparon de la visión que presentó este martes el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ante la industria aseguradora sobre el dinamismo de la economía mexicana en un contexto de incertidumbre internacional.

Advirtieron que todavía falta mucho por recorrer porque la economía de México está "apachurrada" y el Estado no debería ser un "cajero" con las transferencias de dinero que realiza a través de los programas sociales, porque eso no resolverá el problema de la pobreza y desigualdad.

Durante el panel Rumbo Político y Económico de México, en el marco de la 32 Convención de Aseguradores, organizado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), reconocieron que si bien hay avances, aún hay asignaturas pendientes.

Con la moderación de Carlos Elizondo, desglosaron los puntos que presentó por la mañana en el mismo foro el titular de la Secretaría de Hacienda, durante su discurso inaugural de la convención de la AMIS.

Para el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Carlos Hurtado, se observan mejorías, pero no del todo.

Estableció que tenemos que ver lo que hay detrás del comportamiento del tipo de cambio, más allá de la entrada de remesas y de los ingresos por exportaciones.

Hay que analizar la parte de la cuenta financiera en la balanza de pagos, apuntó, porque está reflejando que la economía "está apachurrada", aseguró.

Lo mismo con la inversión extranjera directa porque no es lo mismo que la reinversión de utilidades.

Sobre el incremento de recursos por transferencias de dinero a familias de menos ingresos a través de los programas sociales de 8 mil 700 pesos que daba el gobierno federal en el 2018 a 11 mil 700 pesos por persona que mencionó el secretario de Hacienda, el director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Roberto Vélez, puntualizó:

"El Estado no puede constituirse en un cajero tal cual, porque no se resuelve el problema", sentenció.

Consideró que ha habido mejorías en las transferencias por medio de la pensión universal, pero no para el último decil de la población más pobre.

Es decir, explicó, que si bien más personas reciben un apoyo, no llega a los más desprotegidos para evitar tener un país desigual.

Sobre la recuperación de la inversión que destacó Ramírez de la O, el director del CEESP, Carlos Hurtado esgrimió que estamos 6% por debajo de lo que se tenía en 2018.

Lo mismo para la productividad, porque afirmó que no se puede hablar de un mercado laboral que está saliendo adelante, cuando la informalidad es del 55%.

En ese sentido, dijo que no es lo mismo un "chofer de una carretita" que un conductor de un taxi.

De ahí que, para Roberto Vélez, es indispensable invertir más en capital humano.