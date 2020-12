Economía informal generó 23% de la riqueza nacional, reporta Inegi

La participación de la economía informal en la generación de riqueza, es decir del Producto Interno Bruto (PIB), repuntó durante el año pasado al pasar de 22.6% en 2018 a 23.0% en 2019, el nivel más alto desde 2014, mientras que el restante 77.0% fue generado por el sector formal, informó el Inegi.

Del citado 23.0% de la economía informal en 2019, la mitad corresponde al llamado sector informal, compuesto por aquellos negocios no registrados de los hogares dedicados a la producción de bienes o servicios.

Mientras que la mitad restante corresponde a otras modalidades de la informalidad, es decir, todo trabajo que aún y cuando labora para unidades económicas distintas a las de los micronegocios no registrados, no cuenta con el amparo del marco legal e institucional (seguridad social y prestaciones sociales).

En cuanto a la ocupación laboral, 43.5% se emplea en el sector formal y 56.5% en la ocupación informal. Este último grupo se conforma por los ocupados en el sector informal (27.7%) y por los ocupados en otras modalidades de la informalidad (28.8%).

Por cada 100 pesos generados de PIB del país, 77 pesos lo generan el 43.5% de ocupados formales, mientras que 23 pesos los generan el 56.5% de ocupados en informalidad.

La serie anual de la Medición de la Economía Informal para los años 2014 a 2018 incorpora información reciente de la Cuenta de Bienes y Servicios 2018 revisada y de la Cuenta por Sectores Institucionales 2018 revisada, del Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Estas a su vez, incorporan datos actualizados del cambio de año base 2013 de las Encuestas Económicas; por consiguiente, al comparar estos resultados con los que fueron difundidos en diciembre del año pasado se identifican cambios en niveles y variaciones en los indicadores anuales porcentuales en algunos sectores económicos.