Economía mexicana registra ligero retroceso en marzo

La economía mexicana habría registrado un ligero retroceso en marzo, luego del repunte estimado en febrero, revelan las proyecciones más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) prevé que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo un repunte mensual 1.14% en febrero y un ligero retroceso de -0.02% en marzo de 2025.

La actividad productiva del país retrocedió a pesar de que la industria habría registrado un incremento mensual estimado de 2.5% en febrero, para luego estancarse en marzo.

Por su parte, el sector servicios habría registrado una disminución de 0.1% en el tercer mes del año, luego de un incremento previsto de 0.5% en el periodo inmediato anterior.

De esta forma, el IOAE anticipa para marzo de 2025 un retroceso anual de 0.2% de la actividad económica del país, con base en cifras ajustadas por estacionalidad. Se espera una disminución de 0.3% en las actividades industriales, mientras que el sector servicios habría avanzado 0.3%, en el periodo de referencia.

Considerando estos datos, en el primer trimestre el PIB habría mostrado una contracción moderada de 0.04%. Anteriormente las estimaciones mostraban una contracción trimestral del PIB cercana a 0.70%, pero se ajusta debido a la revisión al alza del IOAE de febrero, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financieros de grupo Base.

De confirmarse una contracción del PIB de 0.04% en el primer trimestre, el crecimiento anual se ubicaría en 0.53%, estimo la especialista quién advirtió que estos datos pueden ser revisados de forma significativa, incluso la estimación de febrero, por lo que será relevante la publicación del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) correspondiente a febrero, este viernes 25 de abril.

Sheinbaum señala que no coincide con proyecciones del FMI

Respecto a las previsiones negativas de -0.3% de crecimiento para México por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que "desconoce con base a qué hacen su planteamiento" por lo que no coinciden con sus proyecciones.

Durante su conferencia matutina de este 22 de abril en Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que tienen modelos económicos de Hacienda que no coinciden con el FMI.

"No coincidimos, tenemos modelos económicos de la Secretaría de Hacienda que no coinciden con el organismo, quienes además estaban acostumbrados a decir qué hacer a cada país", indicó.

Agregó: "No coincidimos con esa visión. Tenemos un plan para fortalecer la economía mexicana. En el Plan México se estipularon fechas importantes que tienen que ver con el crecimiento y desarrollo del país", añadió.

La presidenta Sheinbaum Pardo informó que, la siguiente semana dará a conocer diversos programas de infraestructura que será construida este año por la Secretaría de Obras y la Secretaría de la Defensa Nacional y que forma parte del llamado Plan México.