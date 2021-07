Economía mexicana va bien; me "ocupa" la inflación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue acertada la decisión del Banco de México (Banxico) de aumentar la tasa de interés en 0.25 puntos base con lo que se ubica en 4.25% a partir del 25 de junio de 2021.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reiteró que la economía mexicana va bien, pero la única cosa que le "ocupa" es la inflación.

"La única cosa que me ocupa es inflación, el que mantengamos bajo control la inflación porque tenemos la presión externa, se está soltando bastante dinero en Estados Unidos, se está reactivando muy pronto la economía, hay mucha demanda en Estados Unidos, al grado que están los puertos del pacífico llenos de mercancías", dijo el presidente.

"Eso tiene una repercusión hacia México, por eso también el Banco de México de manera acertada subió.25 la tasa de interés porque no quieren que aumente la inflación, y yo estoy de acuerdo porque eso afecta mucho la carestía de la vida".

El presidente López Obrador dijo que de acuerdo a expertos nacionales e internacionales la economía nacional marcha bien.

"De toda la economía que va muy bien, muy bien, reconocido por expertos nacionales e internacionales, no tenemos devaluación, están llegando a cada vez más remesas, antier el Banxico dio a conocer que llegaron en mayo 4 mil 500 millones de dólares de remesas, record, está creciendo la inversión extranjera, está creciendo la economía, se están recuperando los empleos".