Peso y Bolsas celebran ganancias semanales

A pesar del contexto tenso por la guerra comercial global, el peso y las bolsas en México y Estados Unidos lograron una apreciación semanal apoyada por la debilidad del dólar y datos económicos favorables, lo que aportó cierta confianza a los mercados.

En el plano internacional, la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China se intensificó con nuevas tarifas impuestas por ambas partes. Washington elevó los aranceles a 145%, y Pekín respondió subiendo los suyos hasta 125%. Aunque China afirmó que no tomará nuevas medidas si Estados Unidos no escala más, el impacto sobre los mercados fue inmediato generando alta volatilidad.

Pero no todo fue negativo en la semana, parte de la aversión al riesgo se moderó luego de que Donald Trump anunció que se suspenderán 90 días los aranceles recíprocos (tasas entre 11% y 50%) para el resto de los países, quedando en una tasa general del 10%.

A nivel bilateral, México enfrentó amenazas adicionales de aranceles por parte de Trump, esta vez por el supuesto incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. Sin embargo, el país mostró disposición a resolver el tema diplomáticamente.

Apreciación cambiaria

La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 20.32 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.48% o 10 centavos respecto al viernes anterior luego de ligar tres semanas de pérdidas, de acuerdo con información de Bloomberg.

El tipo de cambio toco en la semana un máximo de 21.08 y un mínimo de 20.17 pesos por dólar. En lo que va de abril ha registrado una volatilidad de 25.6%, la mayor desde marzo del 2020, con una tasa de 34.6%.

El dólar al menudeo terminó este viernes en 20.82 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.72% o 15 centavos por debajo del cierre de la semana pasada.

La caída del dólar se concentró en las últimas dos sesiones de la semana en las que perdió 2.45%, luego de que Estados Unidos escaló la guerra comercial ante las represalias de China. En la práctica, si se mantienen los aranceles anunciados por China y Estados Unidos se destruirá la mayor parte del comercio entre ambos países, con lo que se ha elevado el riesgo de una recesión económica global, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

En la semana, las divisas más apreciadas son: el franco suizo con 5.3%, el dólar australiano con 4.0%, el dólar neozelandés con 3.9%, la corona checa con 3.8%, el euro con 3.6%, la corona danesa con 3.5%, y el zloty polaco con 2.9%.

Bolsas la libran

Por su parte, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores logró cerrar la semana con una ligera ganancia de 0.09%, luego de haber caído 3.24% en la semana anterior. Al interior, resaltaron las alzas de las emisoras como Industrias Peñoles, con un aumento de 9.3%; Becle, 4.3%; Grupo Carso, 3.5%; Grupo Bimbo, 3.3%; Arca Continental, 3.2%; y Grupo México, 3.1%.

En Estados Unidos, los principales índices bursátiles cerraron la semana con resultados positivos aunque, igual que la Bolsa Mexicana, insuficientes para contrarrestar las pérdidas de la semana anterior.

El Dow Jones registró una ganancia de 4.95% semanal, la mayor desde la primera semana de noviembre del 2023. El Nasdaq Composite mostró un avance de 7.29% en la semana, la mayor desde la segunda semana de noviembre del 2022, resaltando que el miércoles, el índice ganó 12.16%, siendo la segunda ganancia más grande en la historia, solo por debajo del rendimiento del 3 de enero del 2001.

Por su parte, el S&P 500 mostró una ganancia en la semana de 5.70%, cortando una racha de dos semanas de caídas y siendo la mayor ganancia desde la primera semana de noviembre del 2023.