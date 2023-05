EE.UU. busca relocalizar plantas de manufacturas eléctricas a México: Caname

A-AA+

BAHÍA DE BANDERAS, Nay., mayo 17 (EL UNIVERSAL).- Existe interés de empresas estadounidenses de relocalizar plantas de manufacturas eléctricas de Asia a México, inversiones que pudieran superar los 52 mil millones de dólares, estimó el presidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (Caname), Salvador Portillo.

Inversiones que pueden concretarse en los próximos cinco a 10 años. Sin embargo, ello dependerá de que haya suficiente infraestructura y que se les deje instalar en el Norte del país, porque los inversionistas buscan instalar sus plantas cerca del destino de sus exportaciones.

Las inversiones que pudieran llegar a México serán para fabricar circuitos impresos y semiconductores, porque con la pandemia se rompieron cadenas de valor y ahora se busca que en caso de que vuelva a haber una emergencia se tengan proveedores cercanos.

En otras palabras, "Estados Unidos quiere subsanar el problema y no depender del continente asiático, busca la manera de invertir en Estados Unidos y si no se puede en México".

Durante el Encuentro de Industriales 2023, el presidente de la Caname, se refirió a que no se darán más concesiones de agua a las industrias en 16 estados del Norte del país, sobre lo que dijo, las empresas se instalarán donde haya acceso a energía, telecomunicaciones, infraestructura y cercanía a mercados de exportación y no donde determine el gobierno.

"Independientemente de la postura de las autoridades, las empresas no se van a instalar donde la autoridad dice, las empresas se instalan en lugares donde hay acceso a energía eléctrica, agua, y vías de comunicación y telecomunicaciones".

Además de que consideran "cuánto tiempo les va a tomar llegar a la frontera a dónde tienen que exportar", sobre todo ahora que hay empresas que buscan relocalizar sus plantas de Asia a Estados Unidos o México.