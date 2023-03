EE.UU. pretende imponer barrera al comercio de carne mexicana: CNA

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL). - El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) dijo que puede ser una barrera comercial la regla voluntaria que propuso Estados Unidos para etiquetar con "Product of USA", a los cárnicos de cerdo, res, ave y otros subproductos avícolas de animales nacidos, criados y sacrificados en ese país.

Lo que cambiará la situación actual, ya que el etiquetado "Product of USA" actualmente se puede usar "si al menos uno de los procesamientos se lleva a cabo en territorio estadounidense", además de que está sujeto a inspecciones sanitarias.

Sin embargo, hoy el Departamento de Agricultura estadounidense dio a conocer a través del Servicio de Inspección de Inocuidad Alimentaria la propuesta de regla voluntaria por la que pretende etiquetar los productos originarios de Estados Unidos, lo que puede afectar el abasto de carne de res en ese país.

"La propuesta de regla voluntaria anticipa una posible disrupción en el abastecimiento de carne de res en Estados Unidos. Actualmente México y Canadá son el primer y segundo proveedor de carne de res de Estados Unidos, representando un 29 % y 24 % de sus importaciones totales, respectivamente", expuso el Consejo.

¿Cómo será el etiquetado de la carne? Por ello, "en coordinación con las autoridades mexicanas, promoverá que el etiquetado reconozca la integración regional en el sector cárnico, incluyendo la consideración de un etiquetado "producido en América del Norte".

México realiza envíos de ganado bovino en pie de 750 mil cabezas de ganado y el etiquetado que propone el Departamento de Agricultura "no reconoce este nivel de integración regional en la producción de cárnicos en América del Norte".

El CNA recordó que en otra ocasión Estados Unidos pretendió imponer una regla como esta, la cual se dirimió en el Órgano de Apelación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la cual emitió un laudo que condenó la medida estadounidense el 29 de junio de 2012.