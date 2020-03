EEUU restringe pescado mexicano

El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas restricciones para el pescado mexicano, como camarón, curvina, sierra, procedente del Golfo de California, por considerar que los métodos de pesca pueden poner en riesgo a mamíferos en peligro de extinción como la vaquita marina. El presidente de la Confederación Nacional Agropecuaria (CNA), Bosco de la Vega, dijo que esa es una presión comercial adicional a las que ya tiene el país con Estados Unidos.

"Es un tema ligado a la vaquita marina y al camarón, tiene que ver con las artes de pesca", afirmó. Explicó también que con la presión se buscan imponer bloqueos, en esta ocasión por la vaquita marina, y añadió que lo que quieren los estadounidenses es que "lo que se pesque ahí sea vetado, a lo mejor lo que se busca es que sea una zona protegida".

De acuerdo con el Registro Federal estadounidense, estas restricciones empezarán a partir del 3 de abril de 2020, lo que no es sorpresa porque desde 2016 se llevaron a cabo cambios en la legislación de Estados Unidos, por las cuales se pidió al gobierno mexicano ajustarse a esas medidas.

Fue el 8 de abril de 2019 cuando se le notificó a la autoridad mexicana que no cumplía con las nuevas regulaciones y no se les daría la comparabilidad que se requiere para exportar el pescado a Estados Unidos. El gobierno de ese país envió el 9 de septiembre de 2019 una carta a México en la que le notificó que al no apegarse a las reglas de pesca perdería la certificación que le permite exportar estas especies.

En el documento se aseguró: "Se notifican las restricciones a la importación de pescados y productos de pescado de México que proceden del Golfo de California. Las restricciones aplican al pescado capturado con mallas desplegadas en la zona de la vaquita marina, especie en peligro de extinción".

Estados Unidos consideró que no fueron suficientes las respuestas que dio México en torno a las técnicas de pesca ni a los esquemas de protección del área, porque mantienen en riesgo inaceptable a la vaquita marina.