Ejecutivos de Finanzas proponen IVA en alimentos y bajar ISR

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) presentó una serie de medidas fiscales que incluyen el IVA en alimentos, que en su conjunto darían ingresos tributarios por 350 mil millones de pesos, que elevaría la recaudación de impuestos del 14% al 16% del Producto Interno Bruto (PIB).

La propuesta de ocho medidas fiscales para promover el crecimiento económico e incentivar la recaudación, pretende generar ingresos por el 1.9% del PIB al bajar el impuesto sobre la renta (ISR) corporativo del 30% al 28%, generalizar el IVA en 16% en alimentos con una canasta básica gravada con el 0%, y en algunos casos tasa exenta.

No ven conveniente el IVA en medicinas dada la situación compleja en la distribución de estos productos; por el contrario, se plantea crear las condiciones fiscales que permitan la ampliación de la oferta.

El presidente nacional del IMEF, Ángel García-Lascurain Valero, reconoció que dentro las medidas que están proponiendo, la única que se consideraría con un riesgo de costo político la reforma a la Ley del IVA.

"Por eso estamos proponiendo que sea una modificación acotada con una canasta básica, y el resto de las medidas tienen un impacto directo sobre la inversión y generación de empleos formales y bien remunerados", consideró.

Dijo que no percibe ninguna de las propuestas un costo político -a excepción de la del IVA-, en cambio sí podría tener un impacto sobre la recaudación, reducción de tasas como el ISR pero se compensa con el impulso a la economía.

Explicó que el impacto de su propuesta, que no es una reforma fiscal en su opinión, sería adicional a lo que está haciendo el fisco por eficiencia y combate a la evasión fiscal.

"Busca fortalecer las finanzas públicas sin afectar a los deciles de la población más bajos", aseguró.

El presidente del comité nacional de Estudios Económicos, Gabriel Casillas, advirtió que la eficiencia recaudatoria no es recurrente, ya que si bien si había un gap importante, ha mejorado significativamente, pero llega un momento en que su efecto se termina sin beneficios adicionales.

"Si no haces algo para que crezca más el PIB, será más pequeño; en cambio si puedes generar reformas se puede hacer el pastel más grande", estableció.

Entre las medidas, plantean la creación de un Consejo Fiscal Ciudadano para que haya más transparencia, se tenga un contrapeso y se pueda extender a las finanzas estatales en donde consideran que hay mecanismos laxos.