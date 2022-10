Ejército debe defender al país, no construir empresas, dice Coparmex

A-AA+

LEÓN, Gto., octubre 5 (EL UNIVERSAL).- Las Fuerzas Armadas deben cumplir con el deber de garantizar la seguridad en el país en lugar de construir infraestructura, administrar puertos o crear empresas, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

En el marco de la Reunión Anual de Industriales y de la feria Industrial Transformation Mexico, Medina Mora afirmó sobre las fuerzas militares: "que les den funciones de construir aeropuertos, trenes, sucursales bancarias, ahora una línea aérea, esa no es la misión del ejército.

"Es importante que el ejército se concentre en la misión que tiene que es la defensa del país, no en hacer empresas", añadió.

Sobre la decisión del Congreso de mantener hasta el 2028 en labores de seguridad al Ejército, Medina Mora explicó que "lo más importante no es en qué fecha saldrá el ejército de las calles, lo más importante es el plan para sacar al Ejército de las calles sin que se deteriore la seguridad y esto requiere inversión en policías estatales y municipales de tal forma que la Guardia Nacional actúe subsidiariamente".

Por eso es importante "invertir en policías municipales y estatales", pero no hay recursos ni en el fideicomiso que se creó para ello. "Por ahí tenemos que empezar, ojalá en la discusión del presupuesto se destinen recursos al fortalecimiento de las policías municipales y estatales".

Cuando el Ejército regrese a los cuarteles, la seguridad no debe deteriorarse y para ello hay que invertir.