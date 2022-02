El 40% de empleados quieren elegir qué días laborar en casa: Manpower

El 40% de los empleados quieren elegir qué días laboran a distancia y tener la flexibilidad de mover esas fechas cada semana, según datos del informe "Great Realization" de ManpowerGroup, empresa especializada en recursos humanos.

En opinión de los especialistas, el esquema remoto los empleados demandan que se reinvente la dinámica laboral con mayor flexibilidad, nuevas opciones de capacitación y un enfoque en bienestar para evitar el agotamiento laboral.

La imposibilidad de no poder estar en un ambiente flexible haría que 49% de los colaboradores buscara otro empleo para conservar el bienestar ganado, destacó el informe.

Las ocupaciones técnicas, administrativas y de perfil gerencial son las que registraron los mayores incrementos en la incidencia del trabajo remoto desde que arrancó la pandemia, con un 70% del total de actividades reportadas en labores profesionales desde casa.

Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup México, Centroamérica y el Caribe, mencionó que los modelos de trabajo híbrido y "sin ataduras" tienen más demanda que nunca, porque las personas tienen la intención de conservar los beneficios ganados durante la pandemia y "remodelar" su mundo laboral valorando la flexibilidad de la mejor manera que funcione para ellos.

La Organización Internacional del Trabajo, en el reporte "Panorama Laboral 2021: América Latina y el Caribe", destacó que ocupaciones elementales, servicio doméstico e industria de la construcción, en particular, reportan una incidencia mucho menor en esta modalidad de trabajo.

La OIT refirió que una de las ventajas potenciales de esta forma de trabajo, especialmente para las mujeres, es la flexibilidad horaria y la posibilidad de lograr una mejor conciliación con las responsabilidades familiares y de cuidado. Sin embargo, al mismo tiempo, si no se respetan los límites a la jornada laboral, se corre el riesgo de sobrecarga de tareas y de excesos de horas de trabajo remunerado y no remunerado.

"El trabajo a distancia puede ser una vía que incremente el abanico de oportunidades de empleo y ocupaciones para las mujeres, porque les permitiría aceptar trabajos que por su distancia no les sería posible realizarlos de manera presencial", señaló el informe de la OIT.

Alberto Alesi expresó que impulsar la flexibilidad ayuda a generar confianza en la organización, retener equipos remotos, dar una experiencia diferente a los empleados, pero también es la oportunidad para actuar "de manera visible" en materia de diversidad.

"El 51% de las mujeres son menos optimistas acerca de las perspectivas de su carrera que antes de la pandemia y el 57% planea dejar su trabajo actual en aproximadamente dos años. Esto da muestra del desafío que viven los empleadores para invertir en una cultura de liderazgo empático, que busque retener e impulsar a ese talento", enfatizó el director general de ManpowerGroup México.